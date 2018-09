Perdana, DPR Gelar Lomba Gowes Bersama Rakyat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali membuktikan DPR terbuka dan dekat dengan rakyat. Masih dalam rangkaian HUT ke-73 DPR RI, digelar lomba Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat, Panjat Bambu Betung, dan lomba Mewarnai Gambar, di Gedung DPR RI, Minggu, 2 September 2018 pagi. Semua lomba terbuka dan melibatkan masyarakat umum."Beragam lomba tersebut sengaja kita hadirkan untuk mempererat kebersamaan dan ikatan batin antara DPR RI dengan rakyat. Kegiatan ini juga dalam rangka membudayakan olahraga pada kehidupan masyarakat. Seperti kata pepatah 'mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat'," ujar Ketua DPR yang karib disapa Bamsoet, dalam siaran persnya.Dijelaskan Bamsoet, lomba Gowes Sehat bersama Rakyat merupakan kali pertama DPR RI melakukan event olahraga bersepeda bersama rakyat. Mengambil rute Gedung DPR RI menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dan kembali lagi ke Gedung DPR RI, acara tersebut diikuti seribu peserta dari berbagai kalangan.Sementara, lomba Panjat Bambu Betung diikuti 365 perserta yang terbagi menjadi 73 tim, sesuai jumlah bambu betung yang tersedia. Sedangkan, lomba mewarnai gambar diikuti 500 anak, mulai dari tingkat TK hingga kelas 6 SD."Melihat keceriaan para peserta lomba, apalagi anak-anak, membuat hati gembira. Yang mereka warnai bukan hanya gambar, melainkan juga masa depan bangsa. Yang mereka gowes bukan hanya sepeda, melainkan juga arah bangsa. Dan, yang mereka panjat bukan hanya bambu betung melainkan juga cita-cita bangsa," ujar Bamsoet.Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menjelaskan makna pemilihan bambu betung sebagai sarana lomba. Selain merupakan tanaman khas Indonesia, bambu betung mengandung banyak nilai filosofi dan manfaat. Bambu betung dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, antara lain bahan bangunan dan kayu struktural untuk konstruksi, saluran air, alat musik, furniture, dan lain sebagainya."Secara filosofi, bambu sering kali disimbolkan sebagai keteguhan dan ketulusan, serta perekat persaudaraan. Ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersamaan," kata Bamsoet.Sebelumnya, dalam rangkaian HUT ke-73 DPR RI juga sudah diselenggarakan berbagai kegiatan. Ada lomba stand up comedy, esai, dan meme kritik DPR, peluncuran aplikasi DPR NOW, pencanangan Open Parliament, pameran foto Warna-Warni DPR RI, dan pameran lukisan kepada Republik.Semua lomba tersebut menjadi wadah pembuktian bahwa DPR RI sangat terbuka terhadap rakyat dan ingin hadir sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya."Bagi kami di DPR RI, tiada yang lebih membahagiakan selain bisa menghadirkan kebersamaan dengan rakyat. Melalui berbagai kegiatan tersebut, saya yakin rakyat akan menyadari bahwa sesungguhnya DPR RI tidak searogan yang sering disangka. Stigma bahwa DPR RI sebagai lembaga yang kaku, otoriter, dan negatif lainnya saya yakin akan luruh seiring berjalannya waktu, dan peningkatan kinerja yang kami lakukan," ucap Bamsoet optimistis.(ROS)