Imam Masjidil Haram Apresiasi Ulama Nusantara

: Khatib Masjidil Haram Syekh Soleh bin Abdullah bin Humaid mengunjungi ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Mei 2018. Syekh Soleh bin Abdullah langsung disambut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj serta pengurus harian lainnya.Dilansir dari nu.or.id, Said menjelaskan sejumlah ulama Nusantara yang pernah menempa ilmu di Masjidil Haram, kemudian menjadi ulama besar. Seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.Keilmuan mereka pun diakui oleh Syekh Soleh bin Abdullah bin Humaid. Namun, kata dia sekarang terjadi pergeseran setelah masuk sekolah-sekolah formal. Menurutnya, anak-anak lebih berminat sekolah daripada mengaji di masjid."Dulu memproduksi ulama yang berkualitas tinggi, tapi (setelah) ada sekolah formal, masjid menjadi sepi," ujar Syekh Soleh bin Abdullah bin Humaid di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.Syekh Sholeh bercerita bahwa orang tuanya mendirikan ma'had untuk merespons keadaan yang memprihatinkan tersebut. Ma'had dibentuk agar anak-anak kembali mengaji.Syekh Sholeh berkunjung dalam rangka silaturahmi dengan pengurus harian PBNU. Pertemuan tersebut juga membahas tema nasionalisme.Turut mendampingi Said antara lain Rais Syuriyah KH Subhan Makmun, Ketua PBNU H Eman Suryaman, Ketua KH Abdul Manan Ghani, Sekjen H Helmy Faisal Zaini, dan Bendahara Umum H Ing Bina Suhendra.(MBM)