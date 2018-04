Kesetaraan Gender Penting untuk Jabatan Publik

Kesetaraan gender perlu diwujudkan dalam mengisi jabatan-jabatan publik sebagai bagian dari kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pada jabatan pimpinan parlemen, perlu ada kursi untuk perempuan untuk menciptakan keseimbangan peran antara pejabat publik laki-laki dan perempuan.Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, saat memberi sambutan pada workshop tentang TPB dan konvensi PBB antikorupsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.“Ketika perempuan duduk sebagai pembuat kebijakan, maka good for women good for all. Perempuan selalu berpikir tentang dirinya sendiri paling akhir,” kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 April 2018.Politikus Demokrat itu menyampaikan, kesetaraan gender masih sulit untuk diwujudkan dalam jabatan publik. Tidak hanya pada level pimpinan, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan atau komisi-komisi juga perlu diisi perempuan.“Yang sudah dilakukan DPR RI membuat berbagai macam peraturan untuk mengawal legislasi dan anggaran. Kami selalu melihat apakah anggaran di setiap komisi sudah in line dengan target SDG’s. Yang belum tercapai adalah pimpinan DPR, MPR, dan DPD diisi perempuan,” ungkap dia.Selain kesetaraan gender dalam jabatan publik, hal lain yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan TPB adalah penggunaan bahasa lokal. Nurhayati menyebutkan bahwa BKSAP sudah membentuk Panja TPB dan memberi rekomendasai kepada pemerintah.Salah satu rekomendasi Panja TPB yaitu meminta pemerintah menggunakan Bahasa Indonesia dan lokal agar mudah dipahami oleh Pemda dan rakyat Indonesia.“Kita minta pemerintah menggunakan bahasa nasional dalam TPB. Kami juga mengimbau pemerintah daerah supaya menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar dia.(ROS)