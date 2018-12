Pegawai Lapas yang Larikan Napi Dipecat

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Oga G Darmawan, mengusulkan pemecatan Yun alias I, salah satu pegawainya. Lantaran Yun membantu pelarian Said selaku napi narkoba, kabur dari Lapas."Dalam proses pengusulan pemecatan. Jelas dipecat," ujar Oga kepada Medcom.id, Senin, 10 Desember 2018.Ia menekankan, proses hukum tengah berlangsung lantaran penegakan terhadap Yun harus dilakukan. Menurut Oga, perilaku pegawai lapas bagian tata usaha (TU) non aktif itu telah mengkhianati institusi tempatnya bekerja."Ini pengkhianat tidak boleh dibiarkan. Buat pelajaran seluruh petugas lapas se-Indonesia," tuturnya.Sementara itu, hingga kini terhitung Yun ditahan di Polda Metro Jaya selama dua hari. Namun, Yun belum mengakui di mana keberadaan Said saat ini."Untuk ke mana perginya tidak mengakui tetapi meloloskan dari dalam membukakan mobil itu mengakui," imbuh dia.Sebelumnya, Oga mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa Yun, membantu Said kabur dari balik jeruji pada Sabtu, 8 Desember 2018. Ketika pihak Lapas memeriksa napi, jumlahnya berkurang dari 4.126 menjadi 4.125 napi.(LDS)