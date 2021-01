Jutaan Vaksin AstraZeneca Akan Tiba di Indonesia pada Kuartal I

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kementerian Kesehatan menyatakan belasan hingga puluhan juta vaksin covid-19 buatan AstraZeneca diperkirakan tiba di Indonesia pada kuartal I 2021. Vaksin tersebut didapatkan melalui skema kerja sama multilateral Aliansi Vaksin Dunia (Global Alliance for Vaccine and Immunization/GAVI) COVAX Facility dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Juru bicara vaksin covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan surat dari GAVI pada 29 Januari 2021, telah mengonfirmasi indikasi alokasi vaksin gratis kepada Indonesia untuk tahap awal sekitar 13,7 juta hingga 23,1 juta dosis. Seluruh vaksin itu buatan AstraZeneca.Vaksin itu akan dikirim melalui dua tahap, yaitu pada kuartal I 2021 sebanyak 25-35 persen, dan sebanyak 65-75 persen dari alokasi tahap awal tersebut pada kuartal II. Vaksin ini bisa digunakan untuk penduduk dengan usia 60 tahun ke atas."Ini merupakan keberhasilan diplomasi kita, melalui COVAX kita mendapatkan akses vaksin gratis dan dalam waktu yang cepat tentunya akan melengkapi jenis vaksin yang sudah ada saat ini. Vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin yang dapat digunakan pada usia 60 tahun ke atas yang kita ketahui dimana kelompok ini memiliki angka kematian tertinggi," kata Nadia.GAVI dengan COVAX Facility adalah lembaga internasional yang berupaya mendukung agar 92 negara dengan pendapatan menengah dan bawah mendapatkan vaksin covid-19 gratis sebagai kesetaraan. Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah menandatangani formulir vaksin GAVI COVAX Facility guna melengkapi konfirmasi keikutsertaan pengadaan vaksin covid-19 gratis.Vaksin yang akan dikirim pada tahap awal diperkirakan sebanyak 13,7 juta hingga 23,1 juta dosis. Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan vaksin hingga maksimal 108 juta dosis dari lembaga internasional tersebut. Jumlah pasti berapa alokasi dosis vaksin yang didapatkan Indonesia tergantung dengan diplomasi Indonesia.Distribusi vaksin akan dilakukan setelah vaksin AstraZeneca mendapatkan WHO Emergency Use Listing (EUL), mendapatkan validasi dari kelompok Independent Allocation of Vaccines Task Force (AIVG), dan ketersediaan suplai dari manufaktur sesuai dengan perkiraan awal.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menindaklanjuti beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia sebagai persiapan pengiriman vaksin. Seperti vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca harus mendapatkan Emergency Use of Authorization (EUA) dari Badan POM sebelum dapat digunakan di Indonesia.(AZF)