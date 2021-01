Warganet Semprot Raffi Ahmad, Habis Divaksinasi Kok Keluyuran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Artis Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan warganet. Beberapa jam setelah divaksinasi bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Raffi malah keluyuran.Padahal, Raffi yang dijuluki Sultan Andara ini sempat mendapatkan apresiasi dari netizen karena menjadi semacam duta vaksinasi . Namun, ketika beredar tangkapan layar dia tidak menerapkan protokol kesehatan dalam pesta Ricardo Gelael, netizen berubah berang.Salah satu yang mengutarakan kekecewaannya adalah komika sekaligus produser film Ernest Prakasa. Menurutnya, tindak Raffi kurang pantas dan menyia-nyiakan keistimewaan yang didapatkan.“Yup, saya berhasil terlihat tolol. But it’s really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan,” cuit Ernest di akun twitternya @ernestprakasa.Warganet lain juga tampak terlihat amat kecewa dengan Raffi. Ia menyindir Raffi yang didapuk sebagai perwakilan anak muda atau milenial.“Kan Raffi Ahmad dipilih vaksin kemarin sebagai perwakilan anak muda, yah mmg anak muda kelakuannya begitu. Kadang dableg,” cuit @Agus_Mulyadi.Musisi Sherina Munaf ikut-ikutan menyemprot suami Nagita Slavina itu. Menurut dia, mestinya Raffi konsisten memberi contoh yang baik. Apalagi, Raffi mempunyai pengikut 50 juta orang di Instagramnya dan sosok yang sangat populer di masyarakat.“Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame2 dong. Anda dipilih jatah awal2 vaksin karena followers banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please you can do better than this. Your followers are counting on you,” cuit @sherinasinna.Selain Raffi, banyak selebriti yang hadir dalam pesta tersebut. Ada Nagita, Gading Marten, Anya Geraldine, hingga Aurelie Moeremans. Foto unggahan pesta ini sempat dibagikan di fitur Instagram Story masing-masing selebriti, namun kini telah dihapus.(UWA)