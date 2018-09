Polisi: LH Bukan Orang yang Suka Mengurung Diri

LH, perempuan korban pembunuhan di Hotel Time Out, Gambir, Jakarta Pusat, sempat dilaporkan hilang. Korban dilaporkan hilang tetangganya."Yang melaporkan itu tetangganya yang di depan kamarnya," ujar Kanit Reskrim Polsek Tamansari AKP Rango Siregar kepada Medcom.id, Sabtu, 1 September 2018.Rango memaparkan, laporan kehilangan penghuni Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, tersebut diterima Sabtu, 25 Agustus 2018. Laporan tersebut disampaikan tetangganya, lantaran korban sering bertegur sama dengan tetangganya."Kan mereka sama-sama China, jadi ya kenal suka mengobrol begitu mungkin. Artinya dia bukan orang yang mengurung diri, suka bersosialisasi," tuturnyaKemudian, sehari setelah laporan kehilangan itu, tim Polsek menyadari adanya kemiripan korban hilang dengan jasad LH di Hotel Time Out. "Karena identifikasi kita dari segi pakaian, ciri-ciri dirinya, karena kita kan punya CCTV (di Apartemen Mediterania) yang merekam waktu terakhir dia keluar dari apartemennya," tandasnya.Sebelumnya, LH ditemukan tewas di kamar 202 Hotel Time Out pada Minggu, 26 Agustus 2018. Jenazah korban telah membusuk ketika ditemukan. Dia disinyalir telah tewas tiga hari sebelum penemuan.Dalam penyelidikan kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari staf hotel. Selain itu, polisi juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas di hotel.LH, diketahui check-in bersama pria bermasker. Informasi itu didapat berdasarkan rekaman closed-circuit television (CCTV).(YDH)