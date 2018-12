Tiket Kereta Hingga 24 Desember Ludes

: Tiket kereta api dari Jakarta menuju sejumlah wilayah di Jawa ludes. Executive Vice President (EVP) PT KAI Daop 1 Jakarta, Dadan Rudiansyah, mengungkapkan tiket hingga 24 Desember 2018 kosong."Tiket sudah habis per hari ini sampai 24 Desember 2018 nanti," ujar Dadan saat berbincang dengan Medcom.id, di Stasiun Senen, Jumat, 21 Desember 2018.Dadan mengaku pihaknya menyediakan 69.850 bangku per hari. Tiket dijual baikonline maupun offline dan sudah diburu sejak Oktober 2018."Dari 3 bulan lalu sudah mulai reservasi. Baik online maupun offline. Disediakan kereta tambahan pun, juga cepat sekali ludes," kata Dadan.(Baca juga: Penumpang KAI Melonjak 20 Persen Pada Libur Natal Lantaran itu, dia menyebut bagi penumpang yang ingin membeli tiket dengan datang langsung ke stasiun kesempatannya sangat kecil."Tiket go show baru ada, kalau ada penumpang melakukan pembatalan tiket. Kemarin ada 200 yang membatalkan. Itu juga langsung habis. Jadi kesempatan dapat tiket begitu sulit untuk saat ini," kata Dadan.Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2019 terjadi pada 22 Desember 2018. PT KAI akan memberangkatkan 24.900 penumpang.(REN)