Ketua DPR Tekankan Pengamanan Asian Games dan Pertemuan IMF

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Polri dan TNI mengantisipasi dan mewaspadai sejak dini berbagai potensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Terutama menjelang pelaksanaan Asian Games dan pertemuan tahunan (annual meeting) Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF). Kedua agenda besar itu berlangsung di Indonesia pada Agustus dan Oktober tahun ini.Bamsoet mengingatkan, sebagai tuan rumah, semua elemen masyarakat di Indonesia wajib menjaga keamanan dan ketertiban umum, khususnya usai Idulfitri dan Pilkada Serentak 2018."Pentingnya partisipasi semua elemen saya tekankan lantaran kedua even itu akan menghadirkan puluhan ribu tamu dan delegasi dari ratusan negara," kata politisi Golkar itu melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Mei 2018.Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang akan diikuti 45 negara dengan jumlah atlet lebih dari 15 ribu orang. Venue atau lokasi tanding tersebar di kawasan Jabodetabek dan Palembang. Asian Games 2018 rencananya menggelar 462 nomor pertandingan dari 40 cabang olahraga.Adapun pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF akan dilaksanakan di Bali pada Oktober. Acara akan dihadiri delegasi dari 189 negara. Forum ini dikhususkan bagi para petinggi IMF, Bank Dunia, para menteri keuangan, dan gubernur bank sentral. Total peserta pun diperkirakan lebih dari 15 ribu orang.Para menkeu dan gubernur bank sentral akan didampingi para staf. Ditambah lagi dengan kehadiran para pemimpin lembaga keuangan, para bankir, dan pimpinan perusahaan-perusahaan besar lainnya, termasuk para peninjau.“Dalam konteks pembangunan ekonomi, even ini menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Kedua even itu menjadi momentum bagi semua elemen masyarakat untuk menunjukkan citra Indonesia yang bersahabat dan humanis. Karena itu, semua elemen masyarakat di berbagai daerah hendaknya terdorong menciptakan suasana kondusif di dalam negeri,” kata Bamsoet.Baca:Ia mengingatkan ragam kegiatan atau aksi komunitas yang berpotensi menimbulkan gesekan atau bentrokan hendaknya dihindari. Terutama aksi-aksi bernuansa politik yang dikaitkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.“Pimpinan DPR akan mendorong Polri dan TNI agar sejak dini mengantisipasi dan mewaspadai berbagai potensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” kata Bamsoet.Menurutnya, Indonesia harus kondusif sepanjang periode waktu menuju Ramadan hingga Idulfitri 2018. Termasuk saat Pilkada Serentak 2018, Asian Games 2018, hingga pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali pada Oktober mendatang.(UWA)