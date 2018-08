Kemensos Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat dalam Penurunan Kemiskinan

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andy ZA Dulung menyampaikan arahan pada pembukaan Rapat Kordinasi Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai Tahap III (Juli 2018) dibawah Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan (Wilayah II) di Hotel Gets Semarang, Kamis, 30 Agustus 2018.Dalam arahannya, Andy mengapresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan. Ia berharap upaya ini dapat terus dipertahankan sehingga penurunan kemiskinan bisa mencapai target hingga akhir tahun."Ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah dinas sosial provinsi, kabupaten, dan kota, beserta pihak Himbara yang sudah berpartisipasi dalam upaya penurunan angka kemiskinan," ujar Andy.(Foto: Dok)Andy mengingatkan kepada seluruh jajaran mengenai tantangan ke depan, seperti fluktuasi harga pangan, khususnya harga telur. Terkait hal ini, Andy mengatakan pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam pengadaan telur untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)."Adanya kerja sama dengan Kementerian Pertanian, yaitu menyediakan 50 ekor ayam dan dari kita yang membentuk Kelompok Usaha Bersamanya (Kube). Program ini diharapakan dapat memberi sumbangsih pada penyediaan stok telur pada program BPNT," katanya.Selain itu, Andy juga mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa September merupakan bulan yang sangat penting bagi pemerintah, karena September merupakan bulan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).Pada 2019, lanjut Andi, terdapat peningkatan anggaran, namun jumlah penerima manfaat tetap 10 juta keluarga. Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh jajaran agar terus melakukan pembaruan data agar keluarga yang sudah mampu atau graduasi tidak perlu diberikan program bantuan."Jika di lapangan menemukan hal-hal tidak wajar, agar dilaporkan ke Direktur PFM Perkotaan. Kita akan menurunkan aparat untuk melakukan tindak lanjut," kata Andy.Sementara terkait penyalur ke warung, pihaknya akan melakukan perjanjian dengan para penyalur agar dapat menjamin harga beras tidak mengalami perubahan sepanjang tahun. Dengan demikian para keluarga penerima manfaat dapat menerima berasa dengan jumlah yang sama sepanjang tahun."Hal ini juga menghindari BUMdes yang menjadi warung. Seharusnya, BUMdes yang menjadi penyalur," ucapnya.(ROS)