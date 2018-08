Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin yang Dipakai SBY Disebut Tidak Benar

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang.Pernyataan tersebut dibantah oleh pemerintah. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti menyebutkan, perhitungan yang dipakai SBY untuk menghitung jumlah penduduk miskin tidak benar."Penghitungan yang dilakukan adalah tidak benar," kata Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2018.SBY dalam penghitungannya menggunakan data Bank Dunia untuk menentukan batas kemiskinan. Perihal ini, Nufransa menyatakan, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Bank Dunia adalah tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar yang dipakai sehari-hari untuk penghitungan poverty line, yaitu Rp13.300. Nilai tukar yang digunakan ialah Rp5.639 untuk tahun 2018."Nilai tukar ini berbeda karena memperhatikan Purchasing Power Parity (PPP). Nilai tukar PPP didapat dengan membandingkan berapa banyak yang diperlukan untuk membeli sekaranjang barang dan jasa yang sama pada masing-masing negara," ujarnya.Jika menggunakan skema saat ini, maka angka kemiskinan di Indonesia adalah 4,6 persen atau sekitar 12,15 juta jiwa. Jumlah tersebut jauh di bawah angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu 9,82 persen, dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa."Jadi jumlah orang miskin berdasarkan 1,9 dolar PPP jauh lebih kecil daripada 100 juta, dan bahkan jauh lebih kecil daripada jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS," ucapnya.Selain itu, Nufransa menjelaskan alasan Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan PPP dan garis kemiskinan nasional masing-masing negara adalah untuk dua tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan PPP digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat (on track) dalam menangggulangi kemiskinan ekstrem.Sementara, garis kemiskinan nasional digunakan untuk melihat upaya setiap negara mempercepat pengentasan kemiskinan di suatu negara. Untuk metode ini, Bank Dunia berpatokan pada otoritas statistik negara tersebut."Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan sesuai dengan pilihan konsumsi orang miskin di negara tersebut. Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia seperti Making Indonesia Work for the Poor (2006) maupun Indonesia Rising Divide (2015) sepenuhnya menggunakan garis kemiskinan BPS," ujar dia.Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta SBY untuk tidak berasumsi soal jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ia meminta SBY merujuk pada data yang dirilis BPS. "Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi, jangan berasumsi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Menyoal turunnya angka kemiskinan, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen, atau turun 0,30 persen dibandingkan September 2017 sebesar 10,12 persen.Dalam hal turunnya angka kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyoroti penuruan tersebut dari dua sisi, makro dan mikro.Dari sisi makro, penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan inflasi yang tidak tinggi dan harga kebutuhan pokok yang tidak terlalu melonjak tinggi.Sementara, dari sisi mikro, Kemensos telah menyalurkan sejumlah bantuan melalui program nasional secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat waktu, tepat harga, dan tepat kualitas (6T).Beberapa bantuan dari program Kemensos di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Program Keluarga Harapan (PKH).Kemensos menargetkan hingga Juli 2018 terdapat sekitar 5,2 juta KPM dari total 15,5 juta keluarga yang membutuhkan bantuan pangan. Hingga Juni 2018, jumlah KPM penerima BPNT mencapai 4,2 juta keluarga.(ROS)