Presiden Jokowi Bakal Menghadiri Ultah Metro TV

: Presiden Joko Widodo bakal menghadiri acara ulang tahun ke-18 Metro TV di kantor Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Senin, 26 November 2018. Jokowi juga bakal memberikan pidato.Selain Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Kerja juga bakal hadir yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.Kemudian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sadjojo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta sejumlah pejabat.Menyambut ulang tahun ke-18, Metro TV menghadirkan acara spesial '18 Jam Nonstop: Melangkah Bersama untuk Indonesia'. Acara digelar di berbagai titik dengan menghadirkan sejumlah narasumber.Pembahasan menarik digelar seperti creativepreneur, sosiopreneur, journalist on duty, dan lainnya.Ini merupakan acara puncak setelah sebelumnya Metro TV mengadakan serangkaian perlombaan lewat Metro Fest bagi karyawan Media Gorup. Sejumlah acara menarik digelar seperti lomba PUBG, panco, make up, Metro Got Talent, dan masih banyak lagi.(REN)