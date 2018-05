DPR Ditawari Menjadi Anggota GCTP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan President of the Global Council for Tolerance and Peace (GCTP), Ahmed Bin Mohamed Aljarwan di ruang kerjanya, lantai 3 Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, Duta Besar Uni Emirat Arab Mohammed Abdulla AlGhfeli, dan Direktur Wahid Institute yang juga menjadi Founder GCTP Yeni Wahid.Dalam pertemuan tersebut, Ahmed mengajak DPR RI bergabung sebagai anggota GCTP. Pasalnya, DPR RI sebagai perwakilan Indonesia sangat vokal menyuarakan perdamaian di berbagai event dunia.Tawaran ini direspons positif oleh pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut. Permintaan itu akan dibahas lebih lanjut dengan pimpinan DPR RI lainnya."InsyaAllah, pertemuan hari ini akan membawa manfaat yang luar biasa bagi kita semua, terutama dalam mewujudkan perdamaian dunia," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Mei 2018.Lebih jauh, politikus Golkar itu menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjaga perdamaian dunia dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Hal itu terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila."Dalam Pembukaan UUD 1945 juga dijelaskan tujuan kehidupan Bangsa Indonesia, salah satunya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," ungkap dia.Bamsoet menjelaskan, sebagai komitmen menjalankan idelogi Pancasila dan amanat pembukaan UUD 1945, DPR RI selalu aktif di berbagai organisasi internasional untuk menyuarakan toleransi dan perdamaian dunia. Antara lain dalam forum Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC).Selanjutnya, Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta masih banyak lagi forum parlemen dunia lainnya.Terakhir, dalam Sidang IPU ke-138 di Geneva, Swiss yang lalu, DPR RI vokal menyuarakan tentang pengungsi dan pekerja migran."Kami juga mempromosikan kemerdekaan Palestina, mencari jalan keluar bagi etnis Rohingnya, maupun masalah sosial lainnya di berbagai belahan dunia," papar Bamsoet.Mantan Ketua Komisi III itu juga menyebutkan, DPR RI aktif melakukan pertemuan bilateral dengan parlemen dari negara lain. Legsilatif pusat itu selalu menyampaikan pandangan mengenai pentingnya mengatasai terorisme dan radikalisme, khususnya yang menimpa generasi muda."Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, Indonesia mempunyai pengalaman dalam menerapkan ajaran Islam yang damai, Islam yang moderat atau tawassut dan Islam yang toleran atau tasamuh. Kami ingin menyampaikan pengalaman tersebut ke berbagai dunia, khususnya negara-negara Islam yang banyak mengalami masalah terorisme dan radikalisme," tutur Bamsoet.Mendengar berbagai pemaparan tersebut, Ahmed Bin Mohamed Aljarwan mengaku kagum dengan berbagai capaian toleransi dan perdamaian yang telah dilakukan Indonesia. Dia meyakini, keikutsertaan Indonesia dalam GCTP bisa memberikan warna baru bagi persatuan parlemen dunia dalam membangun toleransi dan perdamaian.(ROS)