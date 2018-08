Seluruh Delegasi Pertemuan Indonesia-Australia Selamat dari Gempa

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Wiranto mengadakan pertemuan dengan tamu delegasi Indonesia-Australia di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wiranto mengatakan seluruh tamu delegasi selamat dari gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) di Lombok Timur."Semua tamu delegasi yang akan mengikuti pertemuan, selamat,” ujar Wiranto di Lombok, NTB, Minggu, 5 Agustus 2018.Ia mengatakan saat gempa terjadi para delegasi tengah melakukan kegiatan gala dinner atau makan malam. Wiranto pun memutuskan untuk menunda kegiatan dengan delegasi.“Karena adanya gempa bumi yang terjadi, kami putuskan untuk menunda pertemuan Sub Regional yang membahas mengenai masalah terorisme dan mempersilakan semua tamu untuk kembali ke negara masing-masing," tutur dia.Berdasarkan agenda yang telah disusun, kegiatan Sub Regional Meeting on Counter Terrorism akan berlangsung pada Senin, 6 Agustus 2018. Sementara itu Wiranto menyatakan telah ada pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton terkait kegiatan di Lombok malam ini."Pertemuan dengan Menteri Dutton sudah dibahas beberapa isu yang mendalam dan kami juga sudah menghasilkan joint communique yang menekankan pentingnya kerja sama kedua negara," pungkas dia.Wiranto juga menyampaikan agenda pertemuan bilateral dengan NSA Myanmar, Menteri Dalam Negeri Singapura dan Menteri Hukum Selandia Baru.(SCI)