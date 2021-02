Menkes dan Menkeu Bahas Nilai Insentif Tenaga Kesehatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah tengah membahas nasib insentif bagi tenaga kesehatan (nakes). Sebab, ada wacana pemotongan insentif bagi garda terdepan penanganan covid-19 "Ini masih dibahas oleh Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," kata juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021.Wiku menyebut pemerintah memahami aspirasi para nakes yang berjuang menangani pasien covid-19 . Keputusan final bakal mempertimbangkan berbagai aspek termasuk anggaran pemerintah."Keputusan yang nanti diambil tentunya adalah yang terbaik dengan mempertimbangkan aspirasi tenaga kesehatan dan juga anggaran," ucap dia.Sejauh ini, kata Wiku, pemerintah pusat rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi untuk memastikan insentif bagi nakes disalurkan dengan baik dan tepat waktu.Wiku meminta fasilitas pelayanan kesehatan segera memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga insentif bagi nakes segera tersalurkan.Baca: Tenang! Insentif Tenaga Kesehatan Dipastikan Tak 'Disunat' Sebelumnya, ketentuan insentif terbaru tenaga kesehatan termaktub dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 tertanggal 1 Februari 2021. Surat tersebut merupakan balasan dari Surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/ Menkes/62/2021 tentang Permohonan Perpanjangan Pembayaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani Covid-19.Adapun rincian insentif terbaru untuk tenaga kesehatan sebagai berikut, dokter spesialis mendapatkan insentif Rp7,5 juta per orang setiap bulannya dan peserta PPDS Rp6,25 juta per orang setiap bulannya. Kemudian, dokter umum dan gigi masing-masing Rp5 juta per orang setiap bulannya, bidan dan perawat masing-masing Rp3,75 juta per orang setiap bulannya, tenaga kesehatan lainnya Rp2,5 juta per orang setiap bulannya, dan santunan kematian Rp300 juta per orang.Besaran itu berbeda dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020. Surat tersebut ditetapkan Menkes Terawan Agus Putranto pada 27 April 2020.Adapun besaran insentif tenaga kesehatan, yaitu dokter spesialis Rp15 juta per orang setiap bulannya, dokter umum dan gigi Rp10 juta per orang setiap bulan, bidan dan perawat Rp7,5 juta per orang setiap bulan, tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta per orang setiap bulan, dan santunan kematian Rp300 juta per orang.(JMS)