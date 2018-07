Menaker Dorong Peran Pemda Perkuat Progam Desmigratif

Masih banyaknya kasus migrasi pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural, membuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan mengoptimalkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).Upaya tersebut membuat seluruh proses migrasi benar-benar prosedural, terdokumentasi, dan mengedukasi masyarakat lebih peduli terhadap masalah risiko."Migrasi harus dipastikan benar-benar memberikan pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada warga negara yang melakukan migrasi, baik skala kecil antar daerah dan skala besar migrasi antar negara, " ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, saat membuka rapat kordinasi (rakor) Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural dan LTSA, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.Meski program Desmigratif belum menjangkau seluruh desa di Indonesia, melalui Rakor ini pihaknya mendorong agar peran pemda lebih diperkuat dalam memperbaiki layanan, tata kelola, dan perlindungan terhadap masalah desmigratif ini. Sebab, masalah ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemda, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."Adanya LTSA dan Satgas itu titik beratnya berada di pemda. Pemerintah terus mendorong memberikan stimulan dan lainnya. Pemda harus memiliki peran lebih kuat untuk memastikan agar tata kelola, pelayanan, dan perlindungan terhadap masalah desmigratif ini," kata Hanif.Hanif menambahkan LTSA ke depan harus memiliki penyelesaian sengketa (dispute settlement) untuk membantu PMI yang dilanda masalah. Penyelesaian sengketa menjadi terobosan LTSA agar proses penyelesaian permasalahan migrasi dapat ditangani lebih cepat dan efektif. Jadi jika terjadi masalah di daerah, PMI tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta.Di sisi lain, terkait penambahan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus bagi pelatihan PMI yang akan berangkat keluar negeri, Menaker menyatakan BLK di Binalattas selama ini banyak sekali untuk memenuhi banyak kebutuhan. Ada BLK orientasi untuk pemenuhan kebutuhan industri dan wirausaha. Karena itu sudah sepatutnya pihaknya mendukung BLK yang orientasi migrasi."Kalau misalnya kita target 10, maka dari 10 itu harus ada yang dari PMI-nya sehingga nanti back up anggaran harus ada, yang secara spesifik. Kita latih orang bukan untuk masuk industri, tapi melatih orang untuk keluar negeri. Kalau misalnya mau jadi PMI bidang konstruksi, ya sudah kita latih, tapi anggaran yang dipakai anggaran yang memang untuk dikasih untuk PMI. Jadi jelas," kata Hanif memaparkan.Ia mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim PMI dalam jumlah signifikan dan tersebar di 145 negara. Setiap tahun, Indonesia rata-rata mengirim 300 ribu PMI dan 68,39 persennya berpendidikan SD dan SMP."Ini menjadi tantangan kita, agar mereka menjadi migrasi prosedural di satu sisi. Tapi juga mereka dibekali kompetensi memadai agar bisa bersaing untuk level-level pekerjaan lebih baik," tuturnya.(ROS)