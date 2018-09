Metro TV Gelar Simulasi Pemberitaan Gempa-Tsunami

Metro TV kembali menggelar simulasi Gempa-Tsunami dengan bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ini adalah kali keempat Metro TV menggelar simulasi.Tujuannya, guna mengetahui dengan tepat cara menyajikan berita breaking news ketika bencana gempa terjadi.Pada simulasi gempa ini, hadir juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco).Sebelum melakukan simulasi, BMKG terlebih dahulu melakukan pengarahan. Dalam pengarahan, mereka menentukan waktu, skenario, dan respon dari Metro TV."Ketika kita akan sampaikan waktu, skenario, lalu pelaku (media) akan melakukan skenario yang kita sampaikan," kata Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi Septa Anggraini di ruang Breaking News, Metro TV, Jakarta Barat, Rabu, 5 September 2018Manager News Room Kabul Indrawan mengatakan, ketika Metro TV mendapatkan informasi adanya bencana gempa dari nirkabel, maka ia langsung berkoordinasi dengan Master Control Room (MCR) dan programing untuk segera menayangkan breaking news."Nanti kita berkoordinasi dengan programer berapa durasi breaking news yang diperlukan," ujar Kabul.Tujuan simulasi dengan Metro TV ini yakni untuk berkolaborasi dengan instansi terkait bencana agar pesan sampai dengan cepat.Coordinator of Indian Ocean Tsunami Information Center (IOTIC) Ardito M Kodijat mengatakan BMKG memiliki peran utama yakni sebagai tsunami service provider (TSP). Wilayah TSP itu yakni, Indonesia, India, dan Australia."Lalu BMKG juga berperan sebagai national tsunami warning center (NTWC), bertanggung jawab memberikan informasi tsunami ke wilayah Indonesia," imbuh ArditoPantauan Medcom.ID, selang beberapa menit pengarahan. Simulasi pertama kali dilakukan dengan mendapatkan informasi gempa berkekuatan 8,5 SR di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Lalu Kabul Indrawan mengarahkan untuk langsung melakukan breaking news.Presenter langsung membacakan berita. Adegan kesibukan di ruang control room pun dilakukan.(YDH)