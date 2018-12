Gubernur Zul Tekankan Pentingnya Kerja Sama Pendidikan

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menekankan pentingnya pendidikan generasi penerus. Sebab, tingginya kualitas sumber daya manusia akan berdampak signifikan pada pembangunan.Hal itu diungkapkan Zulkieflimansyah saat melakukan pertemuan dengan Marshal (setingkat gubernur) Provinsi Kujawsko-Pomorskie Piotr Calbecki dan jajaran Kepala Dinasnya di Kota Lama Torun.Pertemuan itu menjajaki kerja sama bidang pendidikan dan investasi antara NTB dan Pemerintah Provinsi Kujawsko-Pomorskie, Polandia. Hadir pula dalam pertemuan itu Istri yang juga Ketua TP PKK NTB Niken Saptarini Zulkieflimansyah dan rombongan.Zul mengatakan, NTB memiliki banyak potensi sebagaimana Polandia, khususnya Provinsi Kujawsko-Pomorskie, mulai dari destinasi wisata desa kuno sebagaimana desa-desa adat di Lombok dan Sumbawa, hingga sektor pertanian dan bioenergi."Semoga segera terealisasi jadi kolaborasi konkret antara NTB dengan provinsi di negara yang warna bendaranya sama dengan Indonesia ini, meski terbalik warnanya," kata Zul dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 5 Desember 2018.Marshal Piotr Calbecki mengatakan, pertemuan itu membuka peluang kerja sama antara dua provinsi di beragam sektor bisnis dan industri, termasuk pendidikan."Kami senang bisa bertemu. Kami pernah mengunjungi NTB, sebagai turis maupun dalam kunjungan dinas. Kami sudah memiliki sejumlah bisnis di sana, seperti skuba diving workshop di Lombok dan investasi di bidang pembangkit energi di Sumbawa," kata Calbecki.Di kota kelahiran filsuf Copernicus ini, pengiriman beasiswa putra-putri NTB ke Torun juga menjadi materi pembicaraan utama. Hingga saat ini, program beasiswa mahasiswa S2 Provinsi NTB telah memberangkatkan 18 awardee ke Collegium Civitas of Warsawa dan Vistula University of Warsawa dari bulan Oktober hingga November 2018.Pada Februari 2019, akan diberangkatkan lagi 200 mahasiwa-mahasiwi NTB ke Vistula University of Warsawa, sebagaimana yg telah disepakati dengan Chancellor Vistula University of Warsawa, Prof. Zdzislaw Rappacki pada 15 November 2018 lalu.Salah satu kampus yang jadi tujuan di Kota Torun adalah Nicolaus Copernicus University (NCU), yang dalam pertemuan diwakili oleh Profesor Bogus?aw Buszewski, Kepala Departemen Bioanalisis dan Kimia Lingkungan kampus terbaik ke-8 di Polandia itu.Selain sains (kimia, biologi dan fisika) yang menjadi kurikulum utamanya, Prof Buszewski juga menawarkan beasiswa di bidang pertanian, pengolahan, olahraga hingga musik (spesialisasi piano) dan astronomi."Tak banyak orang tahu bahwa di sini 50% sektor pekerjaan yang ada adalah pertanian. Oleh karenanya sains kami pun prioritaskan pada industri pengolahan hasil pertanian, selain bioteknologi atau bioenergi," ungkap Prof Buszewski."Begitu juga olah raga baik kalangan umum maupun kaum difabel yang telah kami bangun selama 20 tahun lebih. Bahkan juga ilmu astronomi, karena nama kampus kami diambil dari filsuf sekaligus astronom Copernicus. Dan jangan lupa jurusan musik, khususnya piano yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di Eropa," tambahnya.(FZN)