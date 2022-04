Catat! Begini Skenario Lalu Lintas saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Demi mengantisipasi kemacetan saat arus mudik Lebaran 2022 , khususnya di jalan tol , Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri serta Kementerian Perhubungan akan memberlakukan sejumlah skenario lalu lintas. Mulai dari lawan arah atau contraflow hingga satu jalur (one way) yang diberlakukan bersamaan dengan ganjil genap."Pada saat one way diterapkan, tentu akan ada konsekuensi. Para pemakai jalan yang menggunakan jalur tol arah Jakarta tidak akan bisa masuk jalan tol,” ujar Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi dalam program Newsline, Metro TV, Kamis, 14 April 2022.Skenario ini rencananya akan dilaksanakan pada puncak arus mudik, Kamis, 28 April 2022 pukul 17.00 - 24.00 di Tol Jakarta-Cikampek KM 47 sampai gerbang Tol Kalikangkung KM 414.Korlantas Polri akan melakukan sosialisasi dua jam sebelum menerapkan one way maupun ganjil genap. Hal ini dilakukan agar para pengguna tol bisa mengantisipasi dan menggunakan jalur arteri saat mudik.Petugas juga akan disiapkan untuk memandu para pengguna jalan. "Petugas kami tidak akan membiarkan anggota masyarakat masuk ke arah tol gate yang ada di wilayah masing-masing. Tapi, pasti akan diluruskan melalui jalur arteri,” kata Firman.Baca: Menko PMK: Mudik Jangan Bawa Oleh-oleh Covid-19 Selain itu, dia mengingatkan masyarakat untuk terus menyimak jadwal one way dan ganjil genap guna menghindari adanya pemborosan bahan bakar. Maklum, waktu tunggu akan lama.