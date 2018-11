Porsi Makanan Sehat Versi Menkes

Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek mengajak publik untuk mengatur porsi makanan demi menjaga kesehatan. Hal ini dia ungkapkan saat peluncuran gerakan isi piringku dalam puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54."Isi piringku setengah adalah karbohidrat dan protein. Itu kurang lebih dua per tiga karbohidrat satu per tiga protein, satu per tiga buah dan dua per tiga sayur. (Itu porsi yang pas)," kata Nila di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 18 November 2018.Sementara itu, menurut dia, isi piring orang Indonesia terlalu banyak karbohidrat dan tidak suka makan sayur. Hal itu yang menimbulkan polda hidup tak sehat.Dia mengingatkan Indonesia adalah negara yang kaya akan sayur, buah, dan protein. Protein, kata dia, juga tak selalu daging sapi, tetapi juga ikan. Indonesia pun kaya ikan laut dan tawar."Siapa yang enggak makan ikan, ditenggelamkan nanti sama Bu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Periknanan), yang enggak makan ikan tenggelamkan. Jadi, harus makan ikan," beber Nila.Isu makanan sehatn ini pun diangkat dalam HKN ke-54 dengan tema "Ayo Hidup Sehat, Mulai dari Kita". Nila menyebut tema itu memiliki pesan yang luar biasa."Artinya, memang kami meminta betul kesadaran kesehatan dari masyarakat Indonesia. Kita tak akan menjadi bangsa yang kuat tanpa dimulai dari kita sehat terlebih dahulu. Karena itu, tolong kita mulai dengan isi piringku," jelas Nila.Dia menganjurkan semua masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Ia berharap setiap orang mengajak keluarga, tetangga dan teman untuk menjaga kesehatan."Tolong makan makanan yang baik dan sehat, agar anak-anak kita menjadi anak yang cerdas," tutup dia.(OGI)