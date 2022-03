Kado Buku Papua untuk Abah Wapres

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ada yang berbeda saat wartawan melakukan peliputan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, pada Jumat, 11 Maret 2022. Di sela-sela jumpa pers, para wartawan di lingkungan Istana Wakil Presiden memberikan kejutan kepada Wapres yang sedang berulang tahun ke-79 hari ini.Dalam kesempatan tersebut, para wartawan memberikan hadiah kepada pria yang akrab dipanggil Abah ini berupa buku monograf dalam Bahasa Inggris berjudul Indonesia's Failure in Papua : The Role of Elites in Designing, Implementing and Undermining Special Autonomy karya Wartawan Media Indonesia, Emir Chairullah.Sehari menjelang acara, para wartawan yang dikoordinir Fauzia Mursid dari Harian Republika berdiskusi bersama para staf Biro Pers Istana Wapres untuk memberikan kejutan kepada Abah di tengah peliputan keesokannya. Sempat tercetus ide untuk memberikan lukisan karikatur Abah.Namun, karena terbilang mendadak, wartawan dan staf biro pers tidak yakin kalau lukisan karikatur tersebut bisa diselesaikan dalam sehari. Ada pula ide untuk memberikan kue ulang tahun, namun langsung ditolak begitu menyadari bahwa ini berarti Abah harus membuka masker saat meniup lilin.Baca: KSP Sesalkan Demo di Kantor Mendagri Dewarnai Kekerasan Akhirnya, salah satu staf Biro Pers mengusulkan untuk memberikan buku terkait Papua yang baru terbit awal 2022 ini. Staf ini berangapan bahwa buku tersebut bisa menjadi salah satu referensi bagi Abah yang saat ini mendapat tugas khusus dalam percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Saat menerima buku langsung dari penulisnya, Abah pun mengucapkan terima kasih.Emir menyebut buku ini merupakan hasil disertasi doktornya saat menempuh pendidikan S3 di University of Queensland. Inti buku menggambarkan situasi terkini di Papua."Intinya buku itu menceritakan bagaimana elite politik di Jakarta dan Papua pada era Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegosiasikan kebijakan Otonomi Khusus di Papua. Melalui kemampuannya berdialog, Gus Dur berhasil meyakinkan para elite Papua yang diwakili Presidium Dewan Papua (PDP) untuk tidak berpisah dari Indonesia dan menerima tawaran Otsus," kata Emir kepada Medcom.id, Jumat, 11 Maret 2022.Selamat ulang tahun, Abah Ma’ruf. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Abah selalu bisa menjalankan tugas dengan penuh amanah.