Ketua DPR Ingatkan Mahasiswa Harus Siap Hadapi Revolusi Industri

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta para mahasiswa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Mahasiswa harus memiliki inovasi dan gagasan yang solutif menghadapi perubahan yang sangat cepat.Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat memberikan kuliah umum Tantangan dan Peluang Mahasiswa dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dihadapan 4.000 mahasiswa dan civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Kamis, 30 Agustus 2018."Tantangan terbesar di depan mata kita adalah terjadinya Revolusi Industri 4.0 yang ditandai kemajuan digital technology, artificial intelligence, internet of thing, big data, dan robotisasi. Jika tidak diantisipasi dengan cepat dan tepat, akan berdampak negatif bagi dunia industri dan ketenagakerjaan kita," kata Bamsoet.Turut hadir dalam kuliah umum tersebut antara lain Prof Drs H Ganefri, M.Pd., Ph.D (Rektor UNP), Prof Z Mawardi Efendi (Ketua Senat UNP), Tanzilal Wanda Riski (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNP), Satria Oktavianus (Ketua Majelis Perwakilan UNP), dan Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat). Sedangkan Ketua DPR RI didampingi John Kenedy Aziz (Anggota Komisi VIII DPR RI/F-Golkar), Ahmad Sahroni (Anggota Komisi III DPR RI/F-Nasdem), dan Darul Siska (Staff Khusus Ketua DPR RI/Caleg DPR RI Partai Golkar Dapil Sumater Barat I).Legislator asal Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen itu memandang, di balik tantangan Revolusi Industri 4.0 juga memberikan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya melalui gawai."Pada era saya muda, susah sekali mau berwirausaha. Syukur alhamdulillah, saat ini banyak anak muda kita yang sudah merintis berbagai start up dengan ide inovatif seperti Gojek, Bukalapak, Ruang Guru, dan lainnya. Kehadiran teknologi digital mampu melahirkan wirausahawan baru yang tangguh. Ini menguatkan keyakinan saya bahwa sesungguhnya masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan anak-anak muda," kata Bamsoet.Oleh karenanya, Wakil Ketua Umum KADIN ini mengimbau agar semua pihak harus berperan menghadapi revolusi industri 4.0. Perguruan tinggi bisa berperan dalam merintis program studi baru untuk menempa para mahasiswa agar memahami dan siap menghadapi revolusi industri 4.0."Perguruan tinggi harus mulai bicara mengenai Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data dan Robotisasi. Cyber University atau sistem perkuliahan online juga perlu dikembangkan agar dapat membantu anak-anak muda dari berbagai daerah terpencil yang selama ini sulit menjangkau jenjang perguruan tinggi," papar Bamsoet.Ketua Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) ini juga mengajak semua pihak mendukung gerakan Making Indonesia 4.0. Gerakan tersebut terbagi kedalam 4 langkah, yaitu mendorong kemampuan tenaga kerja dalam mengintegrasikan komputer internet dengan lini produksi di industri manufaktur.Kedua, mendorong UKM memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ketiga, mendorong industri nasional memanfaatkan teknologi digital, seperti; bigdata, cyber security, dan cloud computer. Keempat, mengembangkan platform perdagangan online atau start-up untuk menumbuhkan wirausaha berbasis teknologi informasi."Saya optimis Making Indonesia 4.0 akan mengantarkan Indonesia menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia. Pencapaian tersebut diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030, dimana pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7 persen, kontribusi ekspor netto sebesar 10 persen, pengeluaran untuk research dan pengembangan mencapai 2 persen, serta manfaat yang optimal dari perkembangan bonus demografi," tegas Bamsoet.Menutup kuliah umum, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan bahwa arus globalisasi dan pasar bebas sudah merambah luas, maka peningkatan sumber daya manusia tak boleh dikendorkan. Diperlukan upaya keras meningkatkan kualitas agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri."Indonesia mendambakan lahirnya kembali putra-putri terbaik yang berasal dari Bumi Minangkabau, seperti yang pernah ditorehkan oleh Mohammad Hatta, Agus Salim, Mohammad Yamin, Tan Malaka, Mohammad Natsir, Rohana Kudus dan Rasuna Said. Jadilah anak-anak muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif dan inovatif serta mempunyai daya juang dan etos kerja yang tinggi," ucap Bamsoet.(ROS)