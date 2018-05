May Day, Momentum Bangun Hubungan Industrial Harmonis

Hari Buruh Sedunia 2018 (May Day) merupakan momentum untuk merefleksikan gerakan buruh agar lebih efektif dan optimal dalam memperjuangkan kepentingan kaum buruh, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan secara keseluruhan.“Pada momentum Hari Buruh Internasional 2018 ini mari bersama-sama terus kita gelorakan dialog sosial antara pengusaha, serikat buruh, serikat pekerja, dan pemerintah agar hubungan industrial semakin dinamis, kondusif, harmonis, dan berkeadilan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, melalui keterangan tertulis, Selasa, 1 Mei 2018.Peringatan Hari Buruh Sedunia tahun ini mengangkat tema May Day is a Fun Day. Diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengekspresikan, menyuarakan, atau menyalurkan aspirasi melalui kegiatan positif dan menyenangkan bagi para serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum."Silakan merayakan Hari Buruh Internasional dengan berbagai kegiatan yang positif. Boleh dengan jalan santai, sepeda santai, mancing bersama atau liburan bersama keluarga. Silakan juga bagi yang ingin berdemo, yang penting tertib," kata Hanif.Hanif juga berharap kerja sama pekerja, pengusaha, dan pemerintah terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita agar siap bersaing dipasar kerja yang semakin terbuka."Saya juga ingin citra pekerja meningkat, dan citra serikat pekerja/serikat buruh juga semakin membaik agar masyarakat mengapresiasi gerakan buruh yang berjuang untuk kepentingan bersama," kata dia.Pemerintah menyemarakkan peringatan Hari Buruh Sedunia 2018 dengan memfasilitasi sejumlah kegiatan berupa lomba memasak, buruh mengaji, lomba senam Maumere, khitanan massal, jalan sehat, sepeda santai, kompetisi band, dan Liga Pekerja Indonesia.Puncak May Day dirayakan dengan laga final Liga Pekerja Indonesia (Lipesia) di GOR Soemantri Brodjonegoro pada Selasa, 1 Mei 2018, mempertandingkan kesebelasan PT Thiess Sangata, Kaltim melawan PDAM Polewali Mandar, Sulbar.(ROS)