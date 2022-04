Ada Uji Coba Ganjil Genap di Tol Cikampek Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut jadwal uji coba ganjil genap beserta lokasinya:

Senin, 25 April 2022 pukul 11.00-13.00 WIB dimulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan Gerbang Tol Cikampek Utama KM 70 Selasa, 26 April 2202 pukul 11.00-13.00 WIB dimulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan Gerbang Tol Palimanan KM 188 Rabu, 27 April 2022 pukul 10.00-17.00 WIB dimulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan gerbang Tol Kalikangkung KM 414

Berikut jadwal dan lokasi ganjil genap hingga one way saat arus mudik Lebaran 2022:

Kamis, 28 April 2022 pukul 17.00-24.00 WIB. Lokasi dimulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan GT Kalikangkung KM 414 Jumat, 29 April 2022 pukul 07.00-24.00 WIB. Lokasi dimulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan GT Kalikangkung KM 414 Sabtu, 30 April 2022 pukul 07.00-24.00 WIB. Lokasi dimulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan GT Kalikangkung KM 414 Minggu, 1 Mei 2022 pukul 07.00-12.00 WIB. Lokasi dimulai dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan GT Kalikangkung KM 414.

Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan uji coba sistem ganjil genap di jalan tol mulai 25-27 April 2022. Uji coba dilakukan menjelang mudik Lebaran 2022."Kami informasikan jadwal pelaksanaan uji coba penerapan rekayasa lalu lintas ganjil genap," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin, 25 April 2022Dedi mengatakan uji coba dilakukan selama tiga hari. Uji coba ganjil genap berada di jalan Tol Cikampek KM 47 hingga Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang.Dedi mengatakan rekayasa lalu lintas berupa contra flow dan one way berpotensi dilakukan saat arus mudik dan balik Lebaran 2022. Kebijakan itu dilakukan apabila lalu lintas di tol mengalami kemacetan melebihi batas."Apabila terjadi kepadatan maka dilakukan diskresi kepolisian dengan rekayasa lalu lintas contra flow dan apabila masih terjadi kepadatan melebihi batas maksimal maka akan dilakukan diskresi kepolisian dengan rekayasa lalu lintas one way," beber jenderal bintang dua itu.Pemerintah menerapkan rekayasa lalu lintas one way hingga ganjil genap di jalan tol selama arus mudik dan balik Lebaran 2022. Uji coba rekayasa lalu lintas sebagai tahap sosialisasi kepada masyarakat dilakukan pada Senin, 25 April 2022.Baca: Gage dan One Way di Tol Berlaku Mulai 28 April Uji coba ganjil genap yang dilaksanakan hari ini untuk kendaraan yang menuju Cikampek dari KM 47-70 (Gerbang Tol Cikarang Utama) atau KM 47-414. Kendaraan yang tidak sesuai akan diarahkan keluar dari Cibatu (KM 34), Cikarang Timur (KM 37), dan Karawang Barat (KM 47).Kendaraan dengan pelat nomor genap akan diarahkan keluar GT Karawang Barat dan Cikarang Barat (arah Cikampek/Bandung), serta Krapyak, Jatingaleh, dan Srondol (arah Jakarta). Contra flow akan dilakukan di KM 47-65 pukul 11.00 WIB sampai dengan waktu yang disepakati dengan memperhatikan kondisi volume lalu lintas dua arah.Sosialisasi ganjil genap kepada masyarakat di setiap akses tol melalui dynamic message sign (DMS), rambu ganjil genap, dan sosialisasi media sosial. Uji coba dilakukan untuk evaluasi efektivitas pelaksanaan ganjil genap dan contra flow sekaligus menyosialisasikan sebelum diberlakukan pada puncak arus mudik.