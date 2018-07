Lewat Drama Musikal, YAOI Ajak 200 Anak Penderita Kanker Sembuh

Sebanyak 200 anak pasien kanker menghadiri pergelaran Drama Musikal 'Rasa, Caring From The Heart'. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) untuk merayakan ulang tahun Hari Anak Nasional ke-25.Ketua YOAI Rahmi Adi Putra Tahir mengatakan 200 pasien kanker yang diundang itu saat ini tengah berjuang untuk sembuh. Tak hanya pasien YOAI juga mengundang keluarga pasien kanker."Melalui pertunjukkan ini YOAI ingin menyebarkan pesan bahwa kanker pada anak itu dapat diobati dan diusahakan sembuh bila dideteksi atau diobati sejak dini," kata Rahmi di Ciputra Artpreneur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Juli 2018.Untuk penyembuhan pasien kanker lanjut Rahmi membutuhkan dukungan dari keluarga. Sebab pasien sembuh bukan hanya dari sisi medis tapi juga lingkungan terdekatnya."Dengan adanya dukungan itu 50 persen kesembuhan sudah tercapai. Dukungan sangat penting karena saya merasakan sendiri," ungkap dia.Drama ini mengisahkan seorang anak penyandang kanker bernama Rasa yang berjuang mengalahkan penyakitnya hingga ia mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Pertunjukkan ini merupakan inisiatif dari Cancer Buster Community (CBC), yaitu suatu komunitas yang anggotanya terdiri dari para penyintas kanker anak yang sudah dinyatakan sembuh.Cerita yang diangkat pada drama musikal 'Rasa, Caring From The Heart' terinspirasi dari kisah nyata para survivor kanker anak yang tergabung dalam CBC. Pertunjukkan ini khusus didedikasikan untuk para pasien kanker anak di seluruh Indonesia."Drama musikal ini memang didedikasikan untuk semua pasien kanker anak agar mereka punya motivasi kuat untuk sembuh," papar Rahmi.Drama musikal ini disutradarai oleh Rama Soeprapto. Rama merupakan sutradara berpengalaman dalam menggelar acara serupa melalui sanggar Opera Jelajah Anak Indonesia (OJAI)."Pengerjaan drama musikal ini lebih kurang satu bulan," ujar Rama.Selain melibatkan anak-anak dari komunitas OJAI, kata dia, juga mengajak 15 anggota CBC. Ada juga lima artis profesional yang berperan sebagai pemeran utama yakni Lukman Sardi, Dea Panendra yang bermain sebagai Rasa, Gabriel Harvianto yang memainkan tokoh Bintang, Shelomita dan Omara Naidra Esteghahlal.Untuk menambah nuansa Indonesia dalam drama ini, Rama menghadirkan pendongeng asal Aceh yakni PM Toh. Sementara, seluruh lagu dalam drama musikal yang berdurasi 45 menit diciptakan oleh Thoersi Ageswara yang pernah meraih Piala Citra di ajang FFI 2002."Kami sengaja membuat drama musikal yang ringan dan sederhana agar pesannya mudah dipahami anak-anak penderita kanker dan masyarakat umum yang hadir," pungkas Rama.(SCI)