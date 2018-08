Kemenkes Percepat Proses Sertifikasi Halal Vaksin Campak

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengirimkan surat kepada Serum Institute of India (SII) selaku produsen vaksin Campak atau Measles and Rubella (MR) untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Sebab, persoalan vaksin menjadi perhatian serius bagi Kemenkes dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)."Sertifikasi kehalalan (vaksin MR) ini kewenangan MUI. PT Biofarma agar segera (melengkapi) dokumen kepada LPPOM MUI. Kami dari Kementerian Kesehatan juga akan menyurati SII untuk menanyakan kembali tentang bahan (vaksin MR)," kata Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Agustus 2018.Nila menuturkan meski dalam proses sertifikat halal, pihaknya bakal tetap menjalankan kampanye imunisasi MR dan pemberian vaksin MR pada program imunisasi rutin di Pulau Jawa."Kami tetap menjalankan kampanye imunisasi MR. Dari sisi kesehatan, tentu kami berkewajiban untuk melindungi anak-anak dan masyarakat dari bahayanya penyakit Campak dan Rubella," tandas Menkes.Dari data WHO tahun 2015 Indonesia termasuk 10 negara dengan kasus Campak terbesar di dunia. Data Kemenkes mencatat jumlah kasus suspek Campak dan Rubella dalam lima tahun terakhir sejak 2014 hingga Juli 2018 sebanyak 57.056 kasus (8.964 positif Campak dan 5.737 positif Rubella).(JMS)