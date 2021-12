Kemendikbudristek Gelar ICONIC 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melaksanakan kegiatan ICONIC (International Conference on Indonesian Culture) pada 30 November-2 Desember 2021.Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan mengundang akademisi, peneliti dan praktisi kebudayaan. Tujuannya untuk mewujudkan sebuah platform bersama untuk menghadirkan state of the art lintas bidang ilmu budaya mengenai Indonesia yang mempertemukan ekosistem riset di dalam dan luar negeri.Serta membangun mekanisme konsolidasi riset budaya di Indonesia yang menopang agenda strategis pengambilan kebijakan budaya. Tujuan lainnya adalah mewujudkan sinergi antara dunia akademik dan penerbitan di dalam dan luar negeri di bidang budaya untuk mempermudah penerjemahan dan penerbitan kepustakaan mengenai budaya Indonesia."ICONIC diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan platform gotong royong lintas disiplin melibatkan para peneliti di dalam dan luar negeri yang dirancang untuk memperkaya kajian budaya Indonesia," kata Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Judi Wahjudin, Selasa 30 November 2021."Salah satu agenda strategis pemajuan kebudayaan ialah menyediakan ruang ekspresi budaya yang beragam dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif," lanjutnya.Lebih lanjut, Judi memaparkan bahwa pada Juni 2021 UNESCO mengeluarkan laporan Cultural and Creative Industries In the Face of COVID-19: An Economic Impact Outlook. Dalam laporan ini disebutkan bahwa sektor CCI merupakan salah satu sektor yang paling pertama ditutup dan akan menjadi yang paling terakhir dibuka kembali.Sebagian besar sektor ini tergantung dari pengumpulan massa. Laporan UNESCO ini memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi pada sektor CCI. Selain itu laporan ini juga memberikan gambaran usaha yang telah dilakukan di berbagai negara untuk mengatasi permasalahan ini.Merespon dari laporan UNESCO tersebut, pada bulan Juni 2021, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi melakukan penyusunan Laporan Urgensi Pemulihan Sektor Budaya Indonesia. Laporan ini akan mencakup dampak pandemi bagi sektor budaya Indonesia, strategi adaptasi sektor budaya Indonesia, dan stimulus ekonomi bagi sektor budaya Indonesia.Untuk mendukung usaha untuk melakukan pendataan dari laporan tersebut, maka ICONIC akan mengambil tema yang berhubungan dengan dampak pandemi pada kebudayaan tapi dengan perspektif positif yaitu Daya Lenting Ekosistem Kebudayaan di Masa Pandemi.Diharapkan konferensi ini dapat menghasilkan suatu solusi ataupun resolusi dari permasalahan ini. Konferensi akan menghadirkan berbagai ahli bidang kebudayaan untuk membicarakan peran kebudayaan pada masa kini.Selain itu juga mengundang berbagai peneliti, akademisi, dan praktisi kebudayaan maupun dari luar bidang kebudayaan untuk sumbang pemikiran dan saran dalam bentuk tulisan maupun diskusi.Pada tahun ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada dan Koalisi Seni dalam penyelenggaraan ICONIC 2021. Kolaborasi ini dilakukan agar akademisi dan praktisi dapat bertemu untuk mendiskusikan permasalahan serta mencari solusi bersama dalam menghadapi pandemi COVID 19 dari perspektif kebudayaan.Dari tema Daya Lenting Ekosistem Kebudayaan terdapat 6 topik yang akan menjadi bahasan di konferensi yaitu Ekosistem Kebudayaan, Adaptasi dan Kreatifitas dalam Berkarya, Pemenang dan Pecundang dalam Migrasi Digital Seni Pertunjukan, Isi Ulang Daya Budaya, Produksi dan Distribusi Pengetahuan di Masa Pandemi, dan Jejaring Baru di Periode Pandemi.Sebelum acara ICONIC belangsung, pada 5-27 November 2021 dilaksanakan kegiatan Pre Event ICONIC 2021. Kegiatan ini merupakan bagian kegiatan pembuka sebelum ICONIC diselenggarakan. Kegiatan ini menyasar pembahasan “merespon dari dampak pandemic Covid 19 terhadap sektor industry budaya dan kreatif”. Pre Event ICONIC 2021 mengangkat seri cerita pandemi “Jejak Inspirasi Budaya (Trails of Cultural Inspiration).”Tema ini dipilih sebagai respon dari dampak pandemi COVIC 19 pada sektor budaya dan industri kreatif. Pandemi telah membuka mata para pelaku budaya dan industri kreatif untuk beradaptasi ke dunia digital. Era digital masuk dan mempengaruhi ekosistem artistic dan mengubah strategi yang telah dipersiapkan sebelumnya.