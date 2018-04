Sambut May Day, Kemenaker Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Menjelang Hari Buruh Internasional 1 Mei atau biasa disebut May Day, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar sejumlah acara yang melibatkan pekerja/buruh.Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja/buruh yang dilaksanakan di area Car Free Day GOR Pakansari, Cibinong, Bogor, pada Minggu, 15 April 2018.“Kegiatan ini bertujuan agar pekerja dan kita semua sadar akan pentingnya kesehatan. Juga untuk meningkatkan mutu kesehatan pekerja Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, dalam keterangan tertulisnya.Haiyani menjelaskan, May Day tidak selalu dirayakan dengan turun ke jalan dan demonstrasi, namun bisa diisi berbagai kegiatan positif dengan semangat sportivitas, kreativitas, dan produktivitas tinggi.“Rangkaian kegiatan ini merupakan inisiatif Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Menjaga kesehatan itu penting bagi kita semua,” kata dia.Diharapkan melalui kegiatan ini, para pekerja Indonesia dapat rutin melakukan pemeriksaan, sehingga kondisi kesehatan terpantau. Dengan kesehatan yang terjaga, maka produktivitas semakin meningkat."Pada tahun ini peringatan May Day dirayakan dengan tagline May Day is a Fun Day. Maksudnya, agar peringatan hari buruh internasional dijadikan sebagai hari yang menyenangkan,” kata Haiyani.Pemeriksaan kesehatan gratis kali ini terdiri dari pemeriksaan EKG (pemeriksaan kesehatan terhadap aktivitas elektrik jantung), SGPT (fungsi hati), gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter umum. Setiap peserta pemeriksaan kesehatan gratis dapat memilih tiga jenis pemeriksaan.Pelaksanaan acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka untuk memeriahkan perayaan hari buruh internasional tahun 2018 sekaligus mengisi waktu libur 1 Mei dengan kegiatan yang positif dan sehat.Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).Selain pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja/buruh, Kemenaker akan melakukan berbagai rangkaian kegiatan lainnya seperti buruh mengaji, sepeda santai pekerja/buruh, khitanan masal bagi anak pekerja/buruh, kompetisi band pekerja/buruh.Selain itu, ada juga kegiatan Liga Pekerja Indonesia, lomba senam Maumere pekerja/buruh, dan jalan santai pekerja/buruh. Puncak dari seluruh kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Jakarta pada 1 Mei 2018.(ROS)