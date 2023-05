AMINEF dan Freeport Indonesia Kembali Sediakan Beasiswa Kuliah di AS untuk Pelajar Papua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengelola dana beasiswa Amerika Serikat Fulbright, The American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) dan PT Freeport Indonesia (PTFI), menyediakan beasiswa senilai 2 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk pelajar Papua menempuh kuliah di AS. Sebanyak 10 pelajar Papua per tahun bakal dikuliahkan melalui program Community College Initiative (CCI) milik Departemen Luar Negeri AS."PTFI bangga dapat melanjutkan kemitraan jangka panjang kami dengan AMINEF untuk memberikan kesempatan bagi lebih banyak pelajar Papua untuk menempuh studi di Amerika Serikat," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 Mei 2023.Ia menjelaskan program CCI merupakan sebuah kesempatan pendidikan yang dikelola oleh konsorsium perguruan tinggi komunitas Amerika dari Northern Virginia Community College dan didukung AMINEF. Program CCI secara khusus menargetkan kelompok masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses ke sektor pendidikan.Di Indonesia, AMINEF bertujuan untuk merekrut pelamar beasiswa di luar kota-kota besar di Jawa dan dari masyarakat yang memiliki kesempatan terbatas untuk belajar di luar negeri. Kerja sama khusus dengan PTFI akan memungkinkan pelajar dari enam provinsi di Papua untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri, sebagai bagian dari sekitar 30 pelajar Indonesia yang berpartisipasi dalam program AMINEF setiap tahunnya."Program beasiswa ini menunjukkan komitmen kami terhadap pendidikan dan membantu membangun masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Papua," ungkapnya.Komitmen hibah untuk program CCI ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman di @america, Pacific Place Mall, Jakarta, pada Jumat, 12 Mei 2023. Penandatanganan dokumen oleh Tony Wenas dan Direktur Eksekutif AMINEF Alan Feinstein turut disaksikan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Michael F. Kleine dan Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk. Sebanyak tiga alumni beasiswa AMINEF asal Papua juga membagikan pengalaman mereka.Nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin antara PTFI danAMINEF sejak 1998. Melalui program CCI yang didanai Departemen Luar Negeri AS, siswa Papua, layaknya para pemuda dari daerah lain di Indonesia, dapat belajar di berbagai bidang. Seperti pertanian, teknik terapan, manajemen bisnis, pendidikan anak usia dini, teknologi informasi, media, serta manajemen pariwisata dan perhotelan.AMINEF merupakan lembaga pengelola program beasiswa Fulbright dan program pertukaran serupa yang didanai pemerintah AS dan Indonesia. Sejak 1998, AMINEF dan PTFI telah bekerja sama memberikan kesempatan mengikuti beasiswa Fulbright dan hibah Departemen Luar Negeri lainnya bagi masyarakat Papua.PTFI merupakan sponsor terbesar dari sektor swasta untuk program Fulbright dan program AMINEF lainnya di Indonesia. Nilai dukungan yang diberikan PTFI mencapai lebih dari 4 juta dolar ASHingga kini, sekitar 99 siswa dari Papua dan Indonesia bagian timur telah menerima beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat melalui kerja sama AMINEF dan PTFI. Sebanyak 26 siswa di antaranya telah menempuh studi magister dengan beasiswa Fulbright Visiting Student dan 73 siswa telah mengikuti program CCI.