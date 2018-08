Tangkal Penilaian Anti-kritik, DPR Gelar Lomba Stand Up

DPR RI menggelar Lomba Stand Up Comedy ‘Kritik DPR’. Lomba itu sebagai rangkaian memperingati HUT ke-73 RI dan DPR RI.Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, lomba tersebut bertujuan membuktikan bahwa DPR bukan lah lembaga yang anti-kritik. "Malah menyambut kritik di rumah sendiri," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulis, Kamis 23 Agustus 2018.Lomba Stand Up Kritik RPR itu akan dilakukan pada siang hari ini di lobi Nusantara II Gedung DPR RI. Dari ratusan peserta yang mendaftar, nantinya juri akan menyaring 50 perserta yang akan mengikuti babak penyisihan.Dari hasil babak penyisihan akan dipilih 10 orang yang akan bertarung di babak final. Babak final stand up comedy Kritik DPR akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2018 di Gedung DPR RI.Politikus Golkar itu menyebutkan, tim juri yang dilibatkan berasal dari kalangan profesional, diantaranya Effendy Gazali, Iwel Wel serta komika Daned Gustama. Pada babak final, DPR RI akan mengundang Cak Lontong sebagai dewan juri.Tak hanya lomba stand up, mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga menyampaikan bahwa DPR juga menggelar lomba meme dan essay kritik terbaik DPR. Hingga kini sudah ratusan karya yang diterima pihak panitia, baik berupa meme, video serta essay.Karya-karya tersebut nantinya akan dinilai oleh Effendi Gazali, Iwel Wel. DPR juga mengundang kalangan akademisi dan praktisi independen, diantaranya Profesor Bambang Wibawarta, pakar kebudayaan dan Wakil Rektor Universitas Indonesia; Profesor Martani Huseini, pakar manajemen; serta Profesor Siti Zuhro dari LIPI, pakar politik yang namanya juga termashyur di antara suara-suara yang biasa mengkritik DPR"Tim dewan juri sedang menyeleksi dan menilai karya yang masuk. Pengumuman pemenang akan dilakukan berbarengan dengan final lomba stand up comedy Kritik DPR, tanggal 29 Agustus 2018,” terang Bamsoet.Legislator dari Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara ini menegaskan sampai kapan pun DPR adalah rumah rakyat. Karenanya, DPR selalu terbuka untuk menerima kritik dari seluruh rakyat Indonesia."Saya undang masyarakat luas untuk hadir dan menyaksikan lomba stand up comedy Kritik DPR. Mari kita tertawa dan mengkritik DPR, karena DPR tidak kebal hukum dan anti kritik. Kritik lah DPR dengan semangat membangun dan demi perbaikan DPR serta bangsa ke depan,” pungkas Bamsoet.(ROS)