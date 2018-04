Polri-Kominfo akan Panggil Facebook Indonesia

Mabes Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana memanggil perwakilan Facebook Indonesia. Pemanggilan terkait dugaan pelanggaran keamanan data pribadi oleh perusahaan media sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut."Minggu lalu saya sudah berkoordinasi dengan Menkominfo, dan Pak Menteri (Rudiantara) bergarap Facebook segera dipanggil ke Bareskrim untuk dimintai keterangan," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 10 April 2018.Setyo mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan tim Siber Mabes Polri. Namun terkait jadwal pemanggilan ia belum bisa memastikan lantaran DPR juga sudah meminta keterangan perwakilan Facebook Indonesia."Nanti kita lihat lagi jadwalnya," ujar Setyo.Meski begitu, Setyo mengatakan hingga kini Polri belum menemukan kasus serupa Cambridge Analytica di Indonesia. Hingga kini Polri juga belum menerima laporan masyarakat yang merasa datanya dicuri."Kalau di Indonesia sampai sekarang dari penelusuran kami dan Kominfo belum ada sejenis Cambridge," pungkas Setyo.Lebih dari 1 juta pengguna Facebook Indonesia terpengaruh dalam skandal Cambridge Analytica.Dalam sebuah blog post, CTO Facebook, Mike Schroepfer memberikan laporan terbaru tentang skandal Cambridge Analytica. Dalam tulisan itu, dia menyebutkan bahwa ternyata ada 87 juta orang yang datanya disalahgunakan Cambridge Analytica.Angka ini lebih tinggi dari perkiraan semula, yang hanya mencapai 50 juta pengguna Facebook. Sebagian besar pengguna yang datanya "tercuri" adalah pengguna dari Amerika Serikat. Sebanyak lebih dari 70 juta pengguna Facebook di AS datanya digunakan tanpa izin.Setelah AS, Filipina menjadi negara yang pengguna yang datanya paling banyak digunakan tanpa izin berasal dari Filipina, diikuti oleh Indonesia.Sayangnya, belum diketahui data pengguna Indonesia ini digunakan untuk apa, mengingat data pengguna di AS digunakan dalam kampanye Donald Trump dalam pemilu presiden AS pada 2016.(FZN)