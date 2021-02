Jadi Polemik, Petramedika Klarifikasi Ihwal Penjualan Vaksin Covid-19 di RS Pelni

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Pertamina Bina Medika (Petramedika) selaku holding rumah sakit (RS) BUMN yang menaungi RS Pelni mengklarifikasi ihwal isu penjualan vaksin covid-19 . RS Pelni dipastikan tidak memiliki wewenang dalam pengadaan vaksin "Melihat banyaknya kesalahpahaman yang timbul atas informasi tersebut kami memutuskan untuk menarik informasi tersebut," kata Corporate Secretary PT Pertamedika Sonny Irawan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021.Sonny mengatakan info soal harga vaksin yang beredar bukan informasi resmi. Hingga hari ini, pemerintah belum memutuskan harga vaksinasi mandiri.Baca: Panel Farmasi Korsel Minta Waspada Penggunaan Vaksin AstraZeneca Bagi Lansia "Sampai hari ini, program vaksin yang berjalan adalah program vaksin pemerintah yang diberikan secara gratis dengan menggunakan produk vaksin Sinovac," ujar Sonny.Ia menegaskan program vaksinasi hanya dilakukan Kementerian Kesehatan. Atas kegaduhan tersebut, PT Petramedika meminta maaf."Atas kesalahpahaman dan ketidaknyamanan yang timbul, kami sampaikan permohonan maafyang sebesar-besarnya. Demikian klarifikasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian," ujar Sonny.Brosur terkait harga vaksin yang disediakan RS Pelni sempat beredar luas. Vaksin Sinovac dihargai Rp240 ribu per dosis, AstraZenece Rp110 ribu per dosis, dan Modena Rp505 ribu per dosis.Vaksin Novavax dibanderol Rp150 ribu per dosis. Vaksin Pfizer dihargai Rp350 ribu per dosis dan Sinopharm Rp2,1 juta per dosis.(OGI)