May Day Tahun Ini Dimeriahkan 11 Kegiatan Menarik

Berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia melakukan berbagai kegiatan menarik dalam menyemarakkan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang diperingati pada 1 Mei.Tahun ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengimbau May Day diisi dengan kegiatan positif. Ia juga mengingatkan para buruh agar merayakan Hari Buruh Internasional dengan tertib."Boleh merayakan May Day dengan kegiatan apa saja, yang penting positif dan tertib,” kata Hanif dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Mei 2018.Berikut ini, 11 kegiatan menarik dalam rangka menyambut May Day.1. Mayday Madness, akan mengangkat promo utama Great Deals pada 30 April-2 Mei 2018, diskon hingga 97 persen yang dipilih dari delapan kategori produk, fashion, electronic & lifestyle, food & beverage, travel, home & living, marketplace, dan banyak lainnya. Mayday Madness diikuti lebih dari 75 e-commerce.2. Aksi semir sepatu cuma-cuma bagi pengguna jasa angkutan udara diselenggarakan oleh Federasi SP Sinergi BUMN dan Serikat Pekerja PT Angkasa Pura.3. Guna menjalin kedekatan dan menyemai kepedulian sosial, Polresta Tangerang, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menyelenggarakan kegiatan bakti sosial donor darah dan pengobatan gratis bagi buruh.4. Kota Cimahi akan mengisi Hari Buruh Internasional dengan kegiatan Mancing Bersama "Grebeek Balong" yang dilaksanakan di Alam Wisata Cimahi Jalan Kolonel, Masturi Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Sabtu, 5 Mei 2018.5. Dinas tenaga Kerja Sumatera Utara akan menggelar kegiatan gerak jalan santai melibatkan 2.500 orang dari berbagai organisasi serikat buruh, pembagian sembako sebanyak 2.000 paket, dan kegiatan ketiga talk show.6. Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS) kabupaten Tangerang akan menggelar beberapa rangkaian kegiatan kompetisi pertandingan olahraga antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-kabupaten Tangerang. Cabang olah raga yang dipertandingkan bola voli, bulu tangkis, catur, dan sepak bola. Panitia juga akan mengadakan bakti sosial berupa donor darah, serta lomba mancing.7. Serikat buruh dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya offroad ke Cikole Lembang, Sabtu 21 April 2018. Acara tersebut diikuti kurang lebih 90 peserta dari pegawai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung dan gabungan serikat pekerja di Kota Bandung seperti KSPSN, TSK, Gasperindo, SPN, dan lain-lain.8. Polrestro Bekasi serta Pemkab Bekasi gelar Program Gratis dan Tabligh Akbar. Program gratis tersebut yaitu Gratis 100 pemohon SIM baru, gratis 100 perpanjangan SIM, gratis 500 motor ganti oli, gratis servis serta gratis steam.9. Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Polres Sumedang menggelar kegiatan sosial bertajuk "May Day Color Run."10. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar bersama Serikat Buruh/Pekerja beserta Apindo melaksanakan Bakti Sosial (Baksos). Kegiatan Baksos tersebut berupa donor darah yang dilaksanakan di Kantor Disnaker Kota Makassar dan dilanjutkan anjangsana Ke Panti Asuhan GUPPI.11. Berbagai serikat buruh di Kabupaten Serang bersama personel Polres Serang melakukan penanaman pohon di gedung baru Mapolres Serang di Kecamatan Kragilan. Selain menanam pohon, juga dilakukan olah raga bersama serta pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Biddokes Polres Serang.Beberapa kegiatan tersebut adalah aktivitas menarik yang diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional 2018. Bagi masyarakat yang ikut memeriahkannya, jangan lupa untuk memposting foto kegiatan di media sosial dengan tagar #MayDayIsAFunDay.(ROS)