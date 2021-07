Metode Door to Door Dinilai Efektif Percepat Vaksinasi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Vaksinasi covid-19 secara door to door dinilai efektif mempercepat program vaksinasi covid-19. Metode yang diperkenalkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ini bisa berdampak positif pada percepatan mencapai target vaksinasi nasional. Instansi lain diharapkan bisa menjalankan program serupa.BIN melaksanakan vaksinasi covid-19 dengan jemput bola serentak di 14 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Program ini menargetkan 19 ribu orang mendapatkan vaksin.Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar mengatakan metode door to door akan efektif mempercepat pelaksanaan vaksinasi jika dilakukan secara cepat, luas, dan masif. Jika pelaksanaannya benar, vaksinasi door to door bisa menjangkau warga yang sulit mengakses sentra vaksin."Supaya program door to door ini menjadi masif, perlu dukungan dari berbagai pihak untuk ikut serta melakukan vaksinasi door to door. Tentu harus dilakukan dengan koordinasi instansi pemerintah setempat yang berwenang," kata Ardiansyah, seperti dilansir Antara, Minggu 18 Juli 2021.Menurut Ardiansyah, pihak swasta juga bisa berperan mengingat tenaga kesehatan dari instansi pemerintahan sudah sangat kewalahan dengan tugas regulernya. "Selain door to door, perlu dibuat sentra vaksin yang lebih dekat dengan kawasan penduduk menggunakan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, pasar, terminal, hingga taman bermain," ujarnya.Baca: Kemenkes Kebut Distribusi 18 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Anggota DPR Bobby Adityo Rizaldi mengapresiasi vaksinasi door to door oleh BIN. Dia berpendapat vaksinasi door to door akan efektif mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Namun, menurut Bobby, kendalanya adalah sumber daya yang terbatas, baik sumber daya manusia maupun biaya, karena pelaksana vaksinasi harus mendatangi warga.Bobby menilai jangkauan vaksinasi door to door harus diperluas. Instansi lain bisa melaksanakan program serupa. Karena, dia melihat masih banyak masyarakat yang menganggap vaksinasi menakutkan, sehingga tidak datang ke tempat vaksin yang disediakan.