Amboina International Bamboo Satukan Nusantara

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Amboina International Bamboo Music Festival 2018. Event itu menyatukan suling nusantara.Festival yang digelar di Lapangan Merdeka Ambon ini menampilkan keunikan tradisi paguyuban daerah-daerah di Tanah Air yang ada di Kota Ambon.Acara diisi musisi legendaris Oscar Harris, Is Pusakata (eks Payung Teduh), Barry Likumahuwa, Molucca Bamboowind Orchestra, 5 empu suling Nusantara (Minang, Batak, Sunda, Kaili dan Ambon), parade nusantara dan lainnya.Amboina International Bamboo Music Festival 2018 adalah kegiatan budaya tahunan yang didukung melalui platform Indonesiana.Salah satu kurator Indonesiana Nyak Ubiet Ina Raseuki mengatakan, platform pemajuan kebudayaan ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.“Mengedepankan azas gotong royong, Platform Indonesiana ditujukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan kegiatan budaya sesuai azas, tujuan, dan objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 2017," kata Ubiet, Kamis, 15 November 2018.Dia mengungkapkan, selain mengamanatkan tentang peningkatan tata kelola kegiatan budaya, UU No. 5 Tahun 2017 juga menggaris bawahi tentang penguatan ekosistem kebudayaan."Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, platform Indonesiana dirancang sebagai sebuah struktur hubungan terpola antar penyelenggara kegiatan budaya daerah di Indonesia yang dibangun secara gotong royong," paparnya.Dalam konteks platform kebudayaan Indonesiana, kata Ubiet, gotong royong dimaksudkan sebagai keterlibatan semua pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan atas pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan kegiatan budaya.(LDS)