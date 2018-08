Usia ke-73, DPR Ingin Lebih Dekat dengan Rakyat

DPR RI menggelar berbagai acara untuk memperingati HUT ke-73 DPR RI. Kegiatan tersebut bertujuan agar lembaga legislatif ini lebih dekat dengan masyarakat.Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menuturkan, DPR menggandeng masyarakat ikut memeriahkan berbagai acara yang diselenggarakan, di antaranya stand up comedy, essai dan meme bertajuk Kritik DPR.“Momen ini adalah salah satu wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara, serta DPR khususnya. Semoga DPR menjadi lebih baik dari segala hal. Tentunya semoga parleman moderen dapat terwujud,” kata Indra, dikutip dpr.go.id.Indra menyebutkan, lomba tersebut merupakan wadah DPR RI dalam menyerap aspirasi. Peserta dapat memberikan kritik yang membangun bagi perbaikan DPR RI ke depan.Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebutkan, lomba tersebut menjadi bukti bahwa DPR RI bukan lah lembaga anti kritik. Menurutnya, siapapun memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja DPR RI."Kritik terhadap DPR RI tak boleh mati. Kritik terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan. Selain sebagai vitamin, kritik menjadi stimulus yang menjamin kinerja DPR RI selalu on the track," kata Bamsoet.Lomba stand up comedy 'Kritik DPR' dimenangkan komika Aji Pratama dengan membawa hadiah Rp 25 juta, diikuti Marshel Widianto diperingkat kedua dengan hadiah 15 juta dan Kiki Saputri di posisi ketiga dengan hadiah Rp 10 juta. Tampil sebagai dewan juri Stand Up Comedy antara lain Cak Lontong, Effendi Ghazali, dan Iwel Sastra.Untuk lomba essai 'Kritik DPR' dimenangkan Alif Syuhada dengan judul 'Kritik Setandan Pisang', juara kedua Abdul Waid dengan judul 'Bhinneka Tunggal Ika: Sikap Politik DPR Demi Kepentingan Masyarakat Majemuk atau Kelompok Tertentu' dan juara ketiga Dara Salsabila dengan judul 'Mau Hak Kok Kerjaan Lambat'. Sementara Juara pertama lomba meme 'Kritik DPR' dimenangkan Wahyu Siswanto, juara kedua Ricard Gandhi dan juara ketiga Utoyo.Dari ketiga kategori lomba di atas, dewan juri kemudian memilih satu orang pemenang utama untuk mendapatkan hadiah sepeda motor Vespa dari Ketua DPR RI. Dewan juri menetapkan Aji Pratama, sebagai pemenang utama lomba Kritik DPR.(ROS)