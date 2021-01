Kasus Covid-19 Mingguan di Tanah Air Meningkat 27,5%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kasus positif covid-19 mingguan secara nasional meningkat 27,5 persen per Minggu, 17 Januari 2021. Angka itu naik bila dibandingkan dengan kasus mingguan pekan sebelumnya pada 10 Januari 2021."Angka ini menunjukkan kenaikan yang paling tinggi selama masa pandemi di Indonesia," kata juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito lewat konferensi pers secara daring, Selasa, 19 Januari 2021.Wiku mengatakan umumnya kenaikan terjadi sebesar 10-15 persen per minggu. Sementara itu, penambahan kasus harian sebanyak 9 ribu-10 ribu kasus per hari."Namun, ternyata di minggu ini kita mengalami penambahan kasus harian hingga 14.000 kasus per hari," ucap dia.Wiku membeberkan lima daerah yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi per 17 Januari 2021. Yakni, Jawa Barat naik 4.929 kasus, DKI Jakarta naik 4.364 kasus, Jawa Tengah naik 3.986 kasus, Bali naik 806 kasus, dan Sulawesi Selatan naik 792 kasus.(Baca: Bertambah 10.365, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 927.380 Sedangkan, lima daerah dengan kenaikan kasus tertinggi per 10 Januari 2021, yaitu DKI Jakarta naik 3.562 kasus, Jawa Barat naik 2.196 kasus. Kemudian, Kalimantan Timur naik 696 kasus, Jawa Timur naik 639 kasus, dan Jawa Tengah naik 484 kasus."Dalam satu minggu ini artinya terjadi perkembangan ke arah yang lebih buruk ditandai dengan kasus mingguan yang naik dua kali lipat," kata Wiku.Dia menuturkan kenaikan penambahan kasus harian tertinggi sejak pandemi covid-19 ini disebabkan keterlambatan verifikasi data. Keterlambatan menyebabkan penumpukan pelaporan data di beberapa daerah."Kedepannya Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus terus memperbaiki integrasi data covid-19," kata Wiku.(REN)