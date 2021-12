WHO Umumkan 6 Poin Penting Terkait Varian Omicron

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus covid-19 varian B.1.1.529 atau varian Omicron sebagai variant of concern pada 26 November 2021. Kelompok Penasihat Teknis WHO tentang Evolusi Virus (TAG-VE) memaparkan enam poin penting terkait varian anyar tersebut.“Pertama, belum jelas apakah Omicron lebih menular dari orang ke orang dibandingkan dengan varian lain, termasuk varian Delta,” tulis keterangan WHO dalam situs Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Rabu, 1 Desember 2021.WHO mengatakan jumlah orang terpapar covid-19 meningkat di Afrika Selatan. Studi epidemiologi terus dilakukan untuk memahami apakah karena varian Omicron atau faktor lainnya.Poin kedua, WHO belum dapat menyimpulkan secara pasti apakah varian Omicron membuat tingkat keparahan lebih tinggi. Namun data awal menunjukkan ada peningkatan tingkat rawat inap di Afrika Selatan.“Hal ini mungkin terjadi karena meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi, bukan akibat infeksi spesifik dengan Omicron,” tutur WHO.WHO menyebut hingga saat ini tidak ada informasi yang menunjukkan gejala yang terkait Omicron berbeda dari varian lainnya. Infeksi awal yang dilaporkan terjadi di kalangan individu yang lebih muda cenderung memiliki penyakit yang lebih ringan.“Semua varian covid-19 yang dominan di dunia dapat menyebabkan penyakit parah atau kematian, khususnya bagi orang-orang yang paling rentan, sehingga pencegahan selalu menjadi kunci,” tegas WHO.Poin ketiga ialah bukti awal menunjukkan kemungkinan peningkatan risiko infeksi ulang bagi penyintas covid-19. Namun informasi final masih menunggu hasil penelitian.Baca: Varian Omicron Berpotensi Timbulkan Ketakutan Baru bagi Ekonomi Dunia WHO mengatakan poin keempat ialah efektivitas vaksin. WHO menggandeng berbagai pihak guna mengetahui dampak potensial varian Omicron pada vaksinasi.