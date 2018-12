Peta Baru Residu Ibu Kota

Babak baru persampahan di DKI Jakarta akan dimulai pada 20 Desember nanti. Saat itu, pembangunan proyek intermediate treatment facility (ITF) akan dimulai di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.ITF Sunter merupakan tempat pengolahan sampah. Di instalasi ini, sampah yang tidak bisa didaur ulang akan diolah dengan cara dibakar dengan temperatur tinggi guna menghasilkan listrik. Sampah seperti tembaga, aluminium, besi, dan bahan-bahan yang bisa didaur ulang akan dipisahkan untuk bahan aspal atau batu bata."Limbah bahan berbahaya dan beracun dari barang elektronik dikecualikan," papar Project Director ITF Sunter, Aditya Laksana, akhir pekan lalu.Pembangunan ITF Sunter dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta. Jakpro akan bekerja sama dengan perusahaan asal Finlandia, Fortum Power and Heat Oy.Pemprov DKI harus menggelontorkan dana Rp3,8 triliun untuk proyek ini. Tiga tahun ke depan, proyek ini ditargetkan tuntas dibangun dan bisa menampung sampah-sampah warga DKI Jakarta.ITF Sunter dibangun di lokasi stasiun peralihan, sebelum sampah dikirim ke TPST Bantargebang, Bekasi. Nantinya tempat pengolahan sampah Sunter ini diproyeksikan mampu menampung dan mengolah 2.200 ton sampah per hari. Dari sampah sebanyak itu akan dihasilkan daya listrik sebesar 35 megawatt.Warga DKI Jakarta, saat ini, dalam satu hari menghasilkan 7.000 an ton sampah."Karena itu, selain ITF Sunter, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun ITF Marunda, Jakarta Utara; ITF Cilincing, Cakung, Jakarta Timur, dan ITF Duri Kosambi, Jakarta Barat. Sesuai target, pengelolaan sampah di Jakarta akan mampu mengolah 10 ribu ton sampah per hari," tambah Aditya.Satu ITF akan mampu beroperasi 25 tahun. Satu ITF membutuhkan lahan sedikitnya 3 hektare, seperti di ITF Sunter.Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menggambarkan ITF Sunter sebagai pabrik sampah, tapi tidak membutuhkan ruangan yang besar, seperti di Bantargebang. "ITF mendorong iklim yang sehat karena sampah yang tidak dapat didaur ulang akan diproses sehingga menekan dampak negatif residu sampah."ITF sudah dibangun dan menjadi solusi bagi masalah sampah di negara maju seperti Singapura dan Tokyo, Jepang. Singapura memiliki lima ITF untuk mengelola sampah warganya. Adapun Tokyo mengoperasikan 23 ITF karena setiap ITF hanya mengolah 200-500 ton sampah per hari.Jakarta sudah waktunya mandiri, termasuk dalam pengelolaan sampahnya. Ketergantungan pada daerah lain dalam urusan material sisa ini harus diakhiri.(ALB)