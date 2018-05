Imam Besar Al-Azhar: Banyak Hal Negatif di Medsos

: Imam Besar dan Grand Syekh Al-Azhar Ahmad Muhammad Ath-Thayib meminta umat muslim di Indonesia berhati-hati pada media sosial (medsos). Banyak hal negatif bersirkulasi di medium itu, termasuk konten pemecah belah."(Dia bilang) kita berhadapan dengan medsos isinya memecah belah dan adu domba. Oleh karena itu, harus kembali berjalan yang benar," kata Ketua Said Aqil Sirodj menirukan ucapan Grand Syekh di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Mei 2018.Said yang sepanjang pertemuan berdialog dengan bahasa Arab menyepakati pandangan Ahmad Muhammad. Sebab menurut pengalaman Said, medsos kerap dimanfaatkan sisi negatifnya."Sosial media itu ada sisi positif dan negatif. Tapi kebanyakan digunakan negatif adu domba, fitnah berita kebohongan, dan ujaran kebencian," imbuhnya.Selain medsos, dalam pertemuan Said juga berbincang soal khilafah. Ia menyebut Grand Syekh tak menyekapati hal itu, sebab mayoritas umat muslim menolak."Beliau jawab, umat Islam menerima khilafah atau tidak, mayoritas kita jelas menolak khilafah. Syekh menolak ajakan khilafah, menghabiskan pikiran dan waktu," kata Said.Perbincangan, dikatakan Said, juga merujuk ke tren Islam lain di Indonesia. Keduanya menggarisbawahi sikap sebagian pihak yang dengan mudahnya mengkafirkan orang atau golongan lain. Said menyebut hal itu sebagai kesalahan, Grand Syekh mengamininya.Keduanya berpandangan agar para orangtua fokus mengajarkan anak-anak tentang akidah daripada menghabiskan waktu mengkafir-kafirkan golongan lain. Sebab hal ini yang menimbulkan perpecahan di Arab."Ini yang menimbulkan perpecahaan orang Islam dengan orang Arab. NU harus mampu mempersatukan umat Islam dan mampu duta persatuan," kata Said.(HUS)