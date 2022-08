Fasilitas Teranyar, Perguruan Tinggi Indonesia Didukung Internet 100 Gbps

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali: Universitas Brawijaya (UB) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Arterial Research and Educational Network in the Asia Pasific (ARENA-PAC) dan Indonesia Research and Education Network (IDREN). Kerja sama itu berupa jaringan internet yang mencapai 100 Gigabit per second (Gbps) untuk aktivitas riset dan pendidikan."Ini menjadi tonggak sejarah penting bagi UB dan institusi riset dan pendidikan Indonesia," kata Rektor UB Widodo di Nusa Dua, Bali, Rabu, 31 Agustus 2022.Widodo menyebut jaringan 100 Gbps lebih cepat 100 kali lipat ketimbang saat ini. Jaringan itu menghubungkan Indonesia ke jaringan riset pendidikan global."Sebanyak 82 lebih perguruan tinggi dan berbagai lembaga riset yang terhubung dengan IDREN akan bertukar data semakin cepat dengan institusi pendidikan di luar negeri," jelas dia.Widodo berharap perguruan tinggi di Indonesia memanfaatkan jaringan tersebut dengan maksimal. Apalagi, mereka dapat fasilitas privat untuk bereksperimen dalam jaringan.Selain itu, fasilitas teranyar tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi insan pendidikan Indonesia. Mereka harus mempercepat transformasi digital di semua bidang."Khususnya memberi peluang kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama IDREN," ujar dia.Penandatanganan MoU dilakukan di sela-sela Digital Economy Working Group (DEWG) 2022. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut mulai dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Co-Director ARENA-PAC Jun Murai, Ketua IDREN Achmad Affa