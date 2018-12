Penyelundup 15 Ribu Ekstasi ke Surabaya Dibekuk

Penyelundup 15.410 butir ekstasi jaringan Kendari-Tanjung Pinang-Surabaya ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Ekstasi yang disita berasal dari Belanda yang diselundupkan ke Indonesia melalui Malaysia."Barang haram itu masuk lewat Port Klang Malaysia ke Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau," kata Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari di Kantor BNN, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018.Menurut dia, awalnya, tiga tersangka, SP, FM, dan AS, dibidik petugas. Polisi menemukan 11 bungkus paket ekstasi di Tanjung Penang.SP dan AS, kata Arman, bertindak sebagai pembawa barang haram. Sementara itu, FM merupakan istri dari SP."Dua orang (tersangka SP dan AS) dicurigai yang akan membawa ekstasi Tanjung Pinang," jelas Arman.Petugas mengembangkan kasus dengan metode control delivery (CD) terhadap AS. Dia diperintahkan oleh pengendalinya untuk meninggalkan tas berisi ekstasi di salah satu kamar hotel di Jalan Baratajaya, Surabaya."Kita tangkap dan geledah di sana. Lalu kita tangkap IWS. Jadi jumlah tersangka itu ada sebanyak 4 orang," ucapnya.Semua tersangka, lanjut dia, dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1). "Mereka akan kena hukuman maksimal yang menunggu mereka adalah hukuman mati," tukas dia.(OGI)