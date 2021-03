Menkes Upayakan Layanan Vaksinasi Covid-19 Indonesia Setara AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Kesehatan ( Menkes ) Budi Gunadi Sadikin berusaha membuat layanan vaksinasi covid-19 Indonesia tak kalah dari Amerika Serikat (AS). Indonesia dinilai memiliki peluang menjadi yang terbaik.Budi mengutip video yang beredar di media sosial soal tentara AS menggelar vaksinasi lantatur atau drive-thru untuk mobil sebanyak 10 baris. Budi ingin konsep tersebut dimasifkan di Indonesia khususnya untuk pengguna sepeda motor.“Tentara saja bisa begitu, masa anak-anak muda kreatif start up tidak bisa? Aku yakin lebih bagus,” kata Budi dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.Baca: Layanan Vaksinasi Drive Thru Diapresiasi Menurut Budi, AS didominasi pengguna mobil. Sementara itu, Indonesia khas dengan penggunaan motor. Sehingga vaksinasi drive-thru bagi pengguna sepeda motor juga perlu dipersiapkan.“Kalau di Amerika 10 baris saja viral, kita bikin 100 baris di Senayan, Kemayoran, kita kerja sama,” papar mantan Wakil Menteri BUMN itu.Budi menilai kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta bisa mewujudkan hal tersebut. Dia mencontohkan Halodoc dan Gojek yang menginisiasi vaksinasi lantatur di Hall C JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat.“Buktikan bangsa ini harus dilihat sebagai bangsa berpotensi dan salah satu yang disegani dunia,” ujar Budi.(SUR)