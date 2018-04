Penyaluran Tunjangan Guru Non-PNS Disederhanakan

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyederhanakan sistem penyaluran tunjangan guru non PNS dari yang sebelumnya tiga pola menjadi satu pola saja. Sistem satu pola yang dipilih, yakni melalui bank penyalur dinilai lebih efektif, efisien, dan akuntabel serta lebih cepat mendeteksi jika ada masalah.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah akses layanan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan insentif guru non PNS. Kerjasama ini, sekaligus menegaskan bahwa penyaluran tunjangan guru non PNS ke depannya hanya akan dilakukan melalui satu pola, yakni bank-bank penyalur yang telah bekerjasama."Maka itu kami menimbang untuk menggunakan satu pola di satu ditjen dengan cara yang paling simpel dan mudah," kata Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Hamid Muhammad, di Jakarta, Senin, 23 April 2018.Sebelumnya, penyaluran tunjangan guru non PNS menggunakan tiga pola, yakni untuk Pendidikan Dasar dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) ke rekening guru, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) menggunakan Virtual Account, dan Dikmen (Pendidikan Menengah) melalui bank penyalur. Menurut Hamid sistem KPPN dan Virtual Account memiliki kelemahan terkait lambatnya waktu saat melalukan rekonsiliasi."Dengan cara lama itu, setiap tahunnya kita pada saat rekonsiliasi agak lama, bahkan ada masalah yang dari tahun 2015 belum clear karena kita sulit menelusuri seperti apa returnya," ujar Hamid.Dengan sistem bank penyalur, sejumlah masalah seperti retur, dan rekening tertolak, dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1-2 hari saja. Selain itu, lanjut dia, sebagian besar guru juga telah memiliki rekening di bank-bank Himbara, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI.Maka itu tunjangan dan insentif guru akan disalurkan melalui Bank Mandiri (15.985 guru), BNI (36.752 guru), dan BRI (88.692 guru). Untuk diketahui, tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik.Sedangkan tunjangan khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Sementara insentif guru diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemda, dan satuan pendidikan. Penyaluran tunjangan dan insentif bagi guru non PNS jenjang pendidikan dasar dilakukan melalui rekening guru setiap triwulan.Deputi General Manager Divisi Hubungan Kelembagaan PT BNI Tbk. GC Koen Yulianto yakin teknologi yang dimiliki bank-bank Himbara akan mempermudah akses penyaluran tunjangan dan insentif guru. Terlebih, Himbara sudah memiliki outlet dan kantor cabang yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia."Dengan kemampuan teknologi Himbara dan jumlah outlet kami yang cukup banyak, tentunya penyaluran ini lebih termonitor dan lebih baik karena bisa terhindarkan dari masalah retur, nama, atau rekening," ungkap Yulianto.Teknologi yang dimiliki Himbara juga mampu mengetahui penyaluran tunjangan dan insentif guru yang gagal. Di sisi lain, bank-bank Himbara juga telah dilengkapi sistem pelaporan untuk mengetahui proses penyaluran."Melalui cash menagement di Himbara kita bisa melaporkan posisi dana di masing-masing guru, sehingga bisa diketahui apakah sudah tersalurkan semua atau belum," pungkas dia.(CEU)