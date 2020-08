MilenialFest Conference Hadirkan Jusuf Kalla Bahas Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Acara hybrid pertama dan terbesar untuk milenial, MilenialFest Conference, akan menghadirkan sejumlah pembicara ternama. Salah satunya, Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla.MilenialFest yang akan berlangsung pada 15 dan 16 Agustus 2020 itu disiarkan secara virtual dan mengambil set di XXI Djakarta Theatre. Acara yang berlangsung jelang HUT Kemerdekaan ke-75 RI ini memasukkan tema-tema inovasi, digitalisasi, dan ekspos terhadap berbagai upaya mendongkrak kualitas sumber daya manusia.Meski didominasi oleh sosok muda, narasumber pada MilenialFest Conference juga dihadiri oleh sosok senior inspirasional. Jusuf Kalla akan membahas mengenai Pandemic Tested Leadership untuk merespon situasi aktual.Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir juga akan berbagi gagasan dalam sesi bertema BUMN untuk Indonesia. Selain JK dan Erick, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga dijadwalkan membahas Leadership in Digital Era.Pembahasan mengenai pandemi covid-19 juga hadir dalam sesi The Hero of Our Time dengan pembicara dokter dan influencer dr. Tirta serta relawan Gugus Tugas yang juga Ketua Pemuda DMI Arief Rosyid.Ulasan tentang adaptasi kebiasaan baru juga di-highlight oleh MilenialFest dengan hadirnya Koordinator Relawan Satgas Covid-19 Andre Rahadian dan Inisiator Lapor Covid-19 Irma Hidayana.Direktur Digital Business Telkom Fajrin Rasyid akan menjadi narasumber bersama CEO BRI Ventures Nicko Widjaja dan Founder Bubu.com Shinta Dhanuwardoyo dalam panel bertema Digital & Innovation. Sementara, CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin akan berduet dengan Menkop UKM Teten Masduki akan mengulas UMKM and Economic Impact.Tentang menjembatani kesenjangan digital juga masih jadi perhatian MilenialFest pada tahun ini. Sesi Bridging Digital Gap Ketua Forum Rektor Indonesia Profesor Arif Satria, Ketua Umum FHCI BUMN Herdy Harman, dan Founder Innovator4ID Budiman Sudjatmiko.Selain itu, inovasi dan masa depan proses belajar mengajar juga di-highlight di sesi Future of Learning dengan narasumber Ketua Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Bun Salahudin dan COO Berita Satu Media Anthony Wonsono.Selain itu, MilenialFest juga membawa sederet anak muda yang memiliki posisi strategis di pemerintahan dan eksekutif. Stafsus Kepala BKPM Pradana Indraputra, Anggota DPR RI Abdul Hakim Bafagih, dan Stafsus Menpora Alia Laksono akan jadi pembicara untuk tema Millennials and Policy Making.Soal inovasi di sektor kesehatan juga jadi sorotan. Pembicara yang akan dihadirkan lewat sesi Wake up Call: Indonesia Healthcare System yakni, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris dan sosok dokter muda CEO Halodoc Jonathan Sudarta.“Kami sangat antusias menyambut pemimpin muda dan tokoh inspirasional yang bersedia menjadi narasumber di MilenialFest Conference. Mudah-mudahan, platform yang kami hadirkan ini mampu berkontribusi bagi milenial. Sesuai dengan cita-cita kami untuk menjadi jembatan skills dan pengetahuan bagi teman-teman di seluruh Indonesia,” ujar CEO MilenialFest Danial Iskandar, dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Agustus 2020.Peranan sebagai jembatan keterampilan dan pengetahuan juga diwujudkan MilenialFest yang akan meluncurkan program Talenta Juara pada 15 Agustus. Talenta Juara adalah program beasiswa online class dan bootcamp.Milenial dari seluruh Indonesia sangat antusias. Hingga 11 Agustus 2020, pendaftar MilenialFest Conference dan Launching Talenta Juara sudah mencapai 3.200 orang. Pendafaran hingga saat ini masih dibuka dan dapat diakses melalui(ROS)