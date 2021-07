Luhut Prediksi Kasus Covid-19 Terus Naik 10 Hari ke Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kasus covid-19 di Indonesia bertambah 27.913 per Sabtu, 3 Juli 2021. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi kasus harian covid-19 di Tanah Air trus naik beberapa hari ke depan."Ini 10 hari ke depan menurut hemat saya, mungkin dua minggu ini juga akan terus naik. Kenapa? Karena masa inkubasi dari varian ini masih jalan," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Sabtu, 3 Juli 2021.Luhut menyebut Indonesia dalam masa kritis selama dua pekan ke depan. Dia berharap permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penyembuhan pasien tidak terjadi."Enggak boleh masalah obat, oksigen, kesehatan mereka buat-buat hoaks , berita tidak benar. Itu akan kami tindak dengan tegas, karena ini masalah kemanusiaan," ujar Luhut.Luhut menyebut pemerintah sudah pusing mengurus permintaan oksigen yang meningkat enam hingga tujuh kali. Dia meminta masyarakat tidak menambah pekerjaan pemerintah dengan menaikkan harga obat.(Baca: Luhut Desak Polri Tindak Tegas Pemain Harga Obat, Tanpa Ba-bi-bu Dia menekankan oknum yang menaikkan harga maupun menimbun obat akan ditindak tegas. Pelaku terancam pidana hingga penutupan apotek. Sebab, kesulitan mendapatkan obat akan mengakibatkan kematian bagi pasien."Angka kematian naik, jadi kalau sampai orang meninggal gara-gara obat, gara-gara Anda bikin obat enggak benar, para produsen atau distributor-distributor yang main. Saya mohon nanti Pak Agus (Kabareskrim Polri) dengan kejaksaan melakukan patroli pengecekan, tindakannya enggak usah tanya Ba-bi-bu, langsung diproses, langsung dihukum saja," tegas Luhut.Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan Sadikin meneken surat keputusan yang berisi mengenai harga eceran tertinggi (HET) 11 obat yang biasa digunakan selama masa pandemi covid-19. Harga obat yang ditetapkan dalam keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 itu diteken pada Jumat, 2 Juli 2021.Berikut 11 daftar obat yang diatur harga penjualannya:1. Favipiravir 200 mg tablet Rp22.5002. Remdesivir 100 mg injeksi per vial Rp510 ribu3. Oseltamivir 75,mg per kapsul Rp26 ribu4. Intravenous Immunoglobulin 5 persen 50 ml unfus per vial Rp3.262.3005. Intravenous Immunoglobulin 10 persen 25 ml infus per vial Rp3.965.0006. Intravenous Immunoglobulin 10 persen 50 ml infus per vial Rp6.174.9007. Ivermectin 12 mg per tablet Rp7.5008. Tocilizumab 400 mg/20 ml infus per vial Rp5.710.6009. Tocilizumab 80 mg/4 ml infus per vial Rp1.162.20010. Azithromycin 500 mg per tablet Rp1.70011. Azithromycin 500 mg infus per vial Rp95.400.(REN)