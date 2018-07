: Seruan 'Anies for President' menggema di Pertemuan Ulama dan Dai ke-V seluruh Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika. Seruan itu terdengar saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik ke panggung untuk memberikan sambutan.Dari pantauan, seseorang peserta acara menyerukan Anies for President. Sontak, kalimat itumembuat riuh suasana."Anies for President," teriak seorang dari bangku peserta, di ruang Cempaka, Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Juli 2018."Allahu Akbar," sambut sejumlah orang bergantian.Anies yang hendak menyampaikan pidato penutupan di acara itu hanya tersenyum. Nama Anies memang tengah didorong untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2019.Bahkan, Anies sudah dijodoh-jodohkan dengan sejumlah orang. Antara lain, Jusuf Kalla, Agus Harimurti Yudhoyono hingga Joko Widodo.(Baca juga: Anies Diminta Tuntaskan Janji Dalam pidatonya, Anies mengucapkan apresiasi dan rasa syukur, Jakarta dan Indonesia terpilih menjadi tempat diselenggarakannya pertemuan. Ia berharap Indonesia bisa dipilih lagi menjadi panitia penyelenggara."Izinkan saya atas nama Pemprov DKI Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Apa yang kami siapkan pada kegiatan Multaqo ini amat kecil dibandingkan apa yang kami dapatkan dari para alim ulama dari Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan Asia," tutur dia.Ia menyebut, Multaqo adalah bukti nyata persatuan umat Islam di dunia internasional. Dengan berbagi pengalaman dakwah antara para ulama di seluruh dunia dapat merawat harmoni kebersamaan dalam konteks kemanusiaan kehidupan berbangsa dan bernegara secara nasional dan internasional."Ini menandakan betapa pertemuan di tempat ini bukan hanya perjumpaan pikiran, gagasan, juga pertalian kasih sayang di antara kita hadir di seluruh dunia.Yang kita rasakan di sini membuat kita merasa benar. Kalau kita bersatu kebangkitan umat Islam benar-benar sesungguhnya" ujar Anies.(Baca juga: Sandiaga: Anies Mencuri Perhatian Masyarakat Jelang Pilpres (REN)