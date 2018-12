Persija Dapat Rp250 Juta dari Bank DKI

Persija Jakarta mendapat bonus sebesar Rp250 juta dari Bank DKI selaku sponsor. Bonus diberikan sebagai hadiah setelah tim macan kemayoran itu juara Liga 1 2018."Alhamdulillah kami mendapatkan bonus Rp250 juta dari Bank DKI, semoga ke depannya Bank DKI tetap bersama kami," kata Direktur Utama Persija Gede Widiade di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu 15 Desember 2018.Gede pun meminta seluruh pendukung Persija, The Jakmania untuk terus menggunakan Bank DKI. Dengan begitu, The Jakmania bisa membantu keuangan Persija.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bonus diberikan secara Business to Business (B to B) antara Bank DKI dan Persija. Mantan Mendikbud itu turut hadir dalam penyerahan bonus tersebut."Untuk pemain saja dari Bank DKI. Itu dari bank DKI B to B karena profesional," ujar dia.Minggu, 9 Desember 2018 Persija berhasil meraih juara Liga 1 2018. Macan Kemayoran itu mendapat gelar juara setelah mengalahkan Mitra Kukar dengan skor 2-0.Kemenangan ini menjadi sejarah bagi Persija setelah 17 tahun tak menjadi bintang di Liga 1. Prestasi Persija juga menjadi kado manis untuk ulang tahun Persija yang ke-90.(JMS)