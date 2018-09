DPR Undang Parlemen Tiongkok Hadiri WPFSD ke-2

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon mengundang perwakilan Parlemen Tiongkok untuk menghadiri World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, pada 12-13 September 2018 mendatang.Ajakan itu disampaikan oleh Fadli saat menggelar pertemuan dengan Wakil Duta Besar Tiongkok Sun Weide di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.“Kita berharap Tiongkok juga bisa ikut berpartisipasi sebagai wujud dari diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR,” kata Fadli saat menerima kunjungan Sun Weide.Politikus Gerindra itu mengungkapkan, kehadiran Negeri Tirai Bambu begitu penting mengingat, even WPFSD merupakan salah satu upaya untuk mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.Fadli menyebutkan, WPFSD ke-2 nantinya mengangkat topik poin nomor 7 SDGs, yaitu energi bersih dan terjangkau. Dirapkan, forum atas inisiasi DPR RI ini membuka ruang delegasi dari parlemen negara-negara sahabat dalam meningkatkan hubungan dan peduli terhadap masalah-masalah global, di antaranya lingkungan hidup dan energi.“Sebab, parlemen bisa menjadi jembatan antar masyarakat (people to people) dan government to government,” ungkap dia.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Dubes Tiongkok Sun Weide menyampaikan rencana kunjungan Wakil Ketua Parlemen Tiongkok ke Indonesia. Tujuannya meminta dukungan Indonesia, terkait rencana Tiongkok yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Inter-Parliamentary Union (IPU).(Des)