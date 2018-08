Generasi Milenial Khawatirkan Lapangan Kerja

Grafis MI

Penduduk usia muda Indonesia diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2030. Di era tersebut, penduduk usia muda di lndonesia akan lebih tinggi dari rata-rata negara Asia Tenggara.Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara membeberkan lima isu strategis yang akan dihadapi oleh kaum milenial hingga 2030."Pertama pasti khawatir soal lapangan kerja. Kita lihatnya dari mana? Misal dari job fair jam setengah 5 pagi sudah ngantri," kata Bhima dalam diskusi bertajuk 'Membaca Suara Pemilih Milenial' di Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 30 Agustus 2018.Menurut Bhima, fenomena mencari lapangan kerja masih akan menghantui generasi milenial. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kesulitan mengikuti seleksi pekerjaan lantaran saingan terlalu banyak meski lowongan kerja selalu ada."Itu gimana salah kampusnya apa salah pekerjaannya terlalu banyak, ada permasalahan yang serius di lapangan kerja walaupun diklaim pengangguran kita tiap tahun mengalami penurunan," ujar Bhima.Kedua, lanjut Bhima, Parenting and Work Life Balance. Dia mencontohkan istri zaman dulu hanya berfokus sebagai ibu rumah tangga. Sementara saat ini, seorang perempuan lebih memikirkan karir ketimbang berkeluarga."Sekarang perempuan-perempuan kalau nikah 38 tahun merasa enggak apa-apa, karir lebih penting bos. Isu itu enggak muncul di generasi tua, istri di rumah ngurus anak," ucap Bhima.Isu berikutnya adalah masalah jaminan sosial. Bhima mengatakan, sistem jaminan sosial di Indonesia terbilang aneh, lantaran masyarakat masih dibebani dengan iuran perbulan. Hal ini akan terus terjadi hingga 2030."Jaminan sosial jadi hal yang penting di Eropa sudah lama diskusi soal jaminan sosial tapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kita masih bayar ya. Harusnya jaminan sosial itu free all citizen tapi kita masih nyicil perbulan," tutur Bhima.Selanjutnya adalah pendidikan. Institusi pendidikan secara bertahap merubah sistem yang mengajarnya.Namun, pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian atau vokasi di Indonesia dinilai masih kurang mumpuni.(FZN)